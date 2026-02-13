要擋台美關稅？柯文哲：要有東西讓我們審

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 柯文哲到安東市場向攤商拜年。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電（記者 莊亦軒）台美對等貿易協定正式簽署，對美協議內容要送“立法院”審查。台灣民眾黨前主席柯文哲13日出席市場拜年接受媒體聯訪，被問如何看待關稅問題。他回應，賴清德呼籲在野不要阻擋，重點是要有東西進來“立法院”，讓在野黨可以審查。台灣半導體產業40%要搬到美國，對台灣有多大影響，大家要算一算。台灣三代人努力累積的家業，賴清德大筆一揮就搬去美國了。



柯文哲13日上午出席台北市安東市場拜年，與台灣民眾黨台北市議員張志豪一同向攤商拜年、發送春聯。柯文哲抵達市場後接受媒體聯訪。



他說，關稅不是幾%的問題。台灣半導體產業40%要搬到美國，對台灣有多大影響，大家要算一算。台灣三代人努力累積的家業，賴清德大筆一揮就搬去美國了。把台灣賣給中國是賣國，把台灣賣給美國也是賣國，你賴清德要當賣國賊嗎？



被問到是否可能通過“政院”版軍購特別條例，柯文哲回應，民主是個說服的過程，你講得有道理，我不會故意去跟你搗蛋。賴清德怎麼會那種態度，“你要審就審，不審就拉倒”，不可以這種態度。



柯文哲強調，民主是個說服的過程，你講得有道理，那一定會通過。任何政黨也是要為下次選舉努力，你要這個錢理由要講得出來。有道理大家都會支持，沒有人會跟民意對著幹。你講得有道理，我不會故意去跟你搗蛋。



針對賴清德呼籲在野不要阻擋台美關稅，柯文哲稱，重點不是在野要不要審查，而是你要有東西進來“立法院”，讓在野黨可以審查。關於台美關稅談判細節，盡快把詳細資料送到“立院”審查。“我們不是阻擋嘛！總要有東西讓我們看”。