柯文哲嗆賴　有本事出來講陸配是外國人

柯文哲接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 柯文哲與民眾黨台北市議員張志豪到安東市場向攤商拜年。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電（記者 莊亦軒）台“內政部”再度發函要求陸配身分的台灣民眾黨“立委”李貞秀13日之前提供已放棄國籍的書面資料。民眾黨前主席柯文哲今日上午前往市場拜年受訪，被問到是否擔心李貞秀“立委”資格被取消？柯文哲答，有本事賴清德出來講，陸配是外國人。如果陸配不是外國人，叫她要用《國籍法》不是很奇怪嗎？



柯文哲並強調，其實大家心裡都明白，這就是沒事找事做。



“行政院”發言人李慧芝12日在院會後記者會指出，“內政部”分別在1月28日、2月3日及2月11日發函“立法院”，請“立法院”提供李貞秀在2月3日就職前，依“國籍法”規定向中國辦理放棄國籍的書面證明，並於1月30日、2月2日跟2月11日發函李貞秀要求提供，期限皆為2月13日以前提供。



柯文哲13日上午前往台北市安東市場，與台灣民眾黨台北市議員張志豪一同向攤商拜年、發送春聯。柯文哲抵達市場後接受媒體聯訪。



記者提問是否擔心李貞秀“立委”資格被取消，柯文哲稱，他一再呼籲賴清德能不能正經一點認真做事，程序全部給她走完，現在才說不行。其實大家很清楚，賴清德有本事的話，就直接出來講陸配是外國人。如果陸配不是外國人，叫她要用“國籍法”不是很奇怪嗎？



陸委會副主委梁文傑12日稱過年後會召集相關機關建立跨機關的合作機制進行審查，記者問到若最後被取消資格民眾黨會有何回應，柯文哲答，政府可以公布法律，但是要讓人民有辦法遵守法律。他明白講，要怎麼做，用SOP一條一條明列，我們就照你方法去做。政府不公布流程圖，要你自己想辦法。



