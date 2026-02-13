台美關稅拍板　國民黨提10大疑慮

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 國民黨中央黨部一樓大廳。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／“台美對等貿易協定（ART）”今日正式簽署，台灣承諾對美開放汽車、農產品等市場。對此，中國國民黨今天表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題。國民黨將會在“國會”啟動嚴格的監督機制，嚴格把關相關法規與執行細節，確保民眾餐桌安全與孩子校園飲食健康不被犧牲，堅決保障受台美貿易協定衝擊重創而失業的勞工權益。



國民黨並提出10項重大疑慮，要求行政部門說清楚、講明白：一、醫療主權大讓步，食藥署審查權是否遭架空？二、農產品“非關稅障礙”全撤？三、444億美元化石能源採購 淨零路徑是否倒退？四、健保核價制度恐受挑戰，全民藥費誰來埋單？五、化妝品與化學品標準調和 預防原則是否退讓？六、食品添加物與技術性貿易障礙條款，食安標準是否被迫調整？七、基改食品標示與校園禁令，知情權是否受限？八、要求限期修法，立法自主權是否受干預？九、移工招聘費轉嫁雇主，產業成本是否劇增？十、漁業勞檢標準受協定約束，行政權是否被外部化？



國民黨認為，此協議並非政府所宣稱的“重大突破”，而是一項可能讓民眾在不知情下承擔風險的安排。這不僅是經貿問題，更關乎每個家庭的餐桌安全與生活品質。政府卻急於將其包裝為外交與經貿成果，對可能衍生的食安疑慮與長期衝擊說明不足。國民黨“立法院”黨團將啟動專案監督機制，嚴格把關相關法規與執行細節，確保國人餐桌安全與孩子校園飲食健康不被犧牲。



國民黨並要求，應關注受台美貿易協定衝擊而可能失業的勞工權益，尤其是汽車及零組件業、農業與畜產、屠宰業、醫療保健業等相關產業。對受影響的勞工，應提供專款專用的轉職訓練津貼，以及培訓期間的生活費，確保其在職業轉型過程中不致陷入困境。此外，當台美貿易協定導致美國肉類（如豬肉、牛肉、雞肉）大量進口，造成國內農產品價格下跌或農民收益減少時，農民即可申請該基金的補助，作為緩衝與救助措施，保障國內農牧業的基本生計。



國民黨強調，保障勞工與農民利益，必須與經貿開放同步推行，避免貿易協定造成產業、勞動與民生的二次傷害。



此外，國民黨並提出10項疑慮，要求行政部門逐一說清楚、講明白。



一為醫療主權大讓步 食藥署審查權是否遭架空？



國民黨指出，協定條文若明確載明“我方”接受美國主管機關對醫療器材與藥品的上市許可，且不得“額外要求”，等同限縮“我國”“衛福部”食藥署（TFDA）的獨立技術審查空間。



國民黨質疑，未來高風險醫材與新藥是否仍須經過本土臨床數據評估？是否仍保有補充試驗與風險管理的裁量權？一旦發生不良反應，責任歸屬與藥害救濟機制如何處理？要求“衛福部”明確說明，是否涉及修訂相關審查辦法與技術指引？是否須送“立法院”審議？台灣醫療監管主權不能因貿易談判而被弱化。



二為農產品“非關稅障礙”全撤？萊豬萊牛與查廠機制恐受衝擊。



國民黨表示，協定若承諾提供美方“優惠市場准入”並處理所謂“非關稅障礙”，外界合理關切，是否涉及萊克多巴胺殘留標準、原產地標示規範及邊境查驗強度。



國民黨質疑，若不得再對美方已列冊肉品工廠進行個別查廠，是否形同放寬把關？校園午餐是否仍可維持現行禁用政策？基層豬農與肉牛養殖戶將面臨何種價格衝擊？要求“農業部”與“衛福部”公開所有執行細節與科學依據，相關審查辦法是否修訂、是否送“立法院”審查，都必須向民眾交代。

