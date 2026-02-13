高虹安拚連任　市場發小紅包拜早年人氣旺

新竹市長高虹安人氣超旺，許多民眾都搶著跟她合照。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安13日到新竹市中央市場發放小紅包。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市長高虹安13日到新竹市中央市場發放小紅包。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月13日電（記者 盧誠輝）農曆新年將至，新竹市中央公有零售市場及中央商場年節採買人潮絡繹不絕，新竹市長高虹安13日前往中央市場及商場發送新春紅包，向辛勤打拚的攤商朋友及前來採買年貨的市民拜早年，人氣超旺的她，也在現場祝福民眾新的一年都能平安順利、萬事如意。



高虹安表示，傳統市場是市民日常生活的重要場域，也是地方經濟與人情交流的核心據點。中央市場歷史悠久、地理位置便利，長期提供市民新鮮多元的民生商品；而中央商場近年透過特色店家進駐與空間活化，逐步形塑兼具文化與創意的商業空間，兩者共同構成市區重要生活圈。



高虹安指出，市府會持續推動市場環境優化與活化措施，透過硬體改善與行銷活動，提升整體環境與服務品質，讓市民擁有更舒適的採買空間。



媒體詢問高虹安的新年願望與期許？



高虹安說，她新年的願望當然要送給市府團隊和所有市民朋友，她這一任期，今年是非常重要的一年，許多政見都將開花結果並進一步落實，所以希望市府團隊都能順利幫大家完成想做的事情，也祝福大家馬上成功、馬上順利、馬上平安、馬上健康、馬上發財，讓所有新竹市民在安居科技城都能度過非常順利開心的一年。