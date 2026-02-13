起訴有詐？羅智強：要讓謝龍介陳玉珍無法選

羅智強指出，賴清德想藉司法利刃“誅殺”在野黨委員，讓政敵在未來選舉中“想選也選不了”。（羅智強臉書） 羅智強認為，看似藍綠委員都有起訴，其實對付的都是賴清德不喜歡的人。（羅智強臉書） 中評社台北2月13日電／台北地檢署12日起訴10名藍綠“立委”。中國國民黨籍“立委”羅智強表示，其中國民黨籍“立委”謝龍介、陳玉珍將參選台南市長、金門縣長，批評賴清德正試圖藉由司法利刃“誅殺”在野黨“立委”，目的是讓政敵在未來的選舉中“想選也選不了”。



羅智強更點出，北檢僅意思意思起訴綠委3人，其中林淑芬過去屢屢與民進黨唱反調，柯建銘更已成為賴清德的眼中釘。看似藍綠都有起訴，其實對付的都是賴清德不喜歡的人。



“立法院”在2024年、2025年間審議《“立法院”職權行使法》、《選罷法》修正草案、“反廢死、反戒嚴”兩公投案，藍綠“立委”爆發多起肢體衝突互控8案。台北地檢署12日偵結，依傷害、過失傷害、強制等罪起訴民進黨“立院”黨團總召柯建銘、藍委謝龍介共10名委員，創下檢方偵辦“國會”衝突案起訴最多“立委”紀錄。檢方表示，藍綠10名“立委”互毆，與“立委”職權無關，並不在“憲法”言論免責權保障範圍，依法起訴。



起訴的10人，包括國民黨“立委”謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍。民進黨“立委”林淑芬、林楚茵、柯建銘。不起訴的4人包括國民黨“立委”洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯。



藍委羅智強12日在臉書發文表示，司法追殺全面啟動。前年“立法院”審查“國會”改革法案，朝野“立委”爆發衝突。北檢12日大規模起訴在野黨“立委”，賴清德的司法追殺，全面啟動。包括謝龍介、陳玉珍、王鴻薇、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁等共7名國民黨“立委”，遭檢方以依傷害、過失傷害、強制等罪提起公訴。



羅智強指出，大罷免大失敗，在野黨的“國會”席次一席也沒少，賴清德就想藉手中的司法利刃，誅殺在野黨委員。北檢才剛對無黨籍原住民“立委”高金素梅下手，馬上就一口氣起訴7名國民黨“立委”。藍委謝龍介、陳玉珍將參選台南市長、金門縣長，另外5人未來也將尋求連任。



羅智強強調，依選罷法規定，若遭判有期徒刑確定，即使是緩刑期間，也不得登記為候選人。“罷不掉，就讓你選不了”，這就是賴清德惡毒的算計！“國會”衝突，民進黨使出各式暴力手段，有人擒抱襲臀，有人勾拳毆臉，還有人爬到在野“立委”頭上，連議事人員、警察都遭攻擊。



羅智強呼籲，守護台灣民主，在野必須要有“退此一步即無死所”的覺悟。團結一致、持志養氣，為民主奮鬥到底！