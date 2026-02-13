鄭麗君喊話速審台美貿易協定　別像韓國

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使、“行政院副院長”鄭麗君、政務委員楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（照：“行政院”提供） 中評社台北2月13日電／“行政院副院長”鄭麗君所率領的談判團隊在美東時間2月12日於美國華府與美方團隊簽署“台美對等貿易協定”（Agreement on Reciprocal Trade， ART）達成共識。針對協定何時生效？鄭麗君表示，經“我方”爭取，美方願意循國內程序，以刊載聯邦公報的方式讓降稅先生效。至於是否擔憂發生像韓國國會延宕審查而被調升關稅的狀況，她說，不希望台灣發生這樣的情況，誠懇“國會”能夠審查。



鄭麗君於美東時間2月12日在駐美代表處舉行記者會說明，針對協議生效時間，鄭麗君表示，第一輪談判的時候，“我方”非常清楚讓美方瞭解，台灣依法有“國會”保留條款，也就是《條約締結法》，所洽簽的協定必須送“國會”審議；在談判末期，“我方”也向美方瞭解，未來如果簽署協定後，如何讓降稅生效，美方在第五輪時曾經告訴“我方”，希望協定送“國會”審議通過後才讓降稅生效。



鄭麗君指出，當時“我方”據理力爭，希望能在洽簽協議之後，以最快時間生效，在最後兩輪談判時，她也特別在向美方表達，美方則是向“我方”說，兩項協議的洽簽對台美雙方未來有許多共同願景、經貿關係可發展，美方願意循國內程序，以刊載聯邦公報的方式讓降稅先生效，後續“我方”依《條約締結法》同步送“國會”。



針對韓國國會因延宕審查協定而被美方調升關稅，她直言，最近看到了有些國家發生的情況，但“我方”不預設立場，也不希望台灣發生這樣的情況，她誠懇、期待“國會”能夠審查，並且支持台美洽簽的協定。



至於美方是否規定“我方”“國會”要在一定時間內通過？鄭麗君說，政府會善盡說明責任，尊重“國會”審查，期待“國會”能夠通過。由於她是台灣的談判代表，不能代表美方說“如果沒有通過會如何”。



鄭麗君喊話朝野，為了台灣、為了產業，“我們都是一家人”，彼此可以互相對話、互相討論，期盼經過“國會”審查、尊重民主程序之後，讓協定生效，這是她衷心的期待。