美議員致函速過軍購　國民黨：把關不妥協

國民黨發言人、藍委牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）針對美國34名跨黨派國會議員聯名致函立法院長韓國瑜和中國國民黨、台灣民眾黨兩黨主席，希望盡速通過國防特別預算，國民黨發言人、立委牛煦庭今天表示，美方的期待，我們一定會有所回應，但預算把關，我們也絕不妥協。



美國34名兩院跨黨派議員，於周四聯名致函“立法院領導人”，並點名立法院長韓國瑜、民進黨團黨鞭柯建銘、國民黨黨主席鄭麗文、民眾黨黨主席黃國昌等人，針對可能衹有一部分的國防特別預算能被通過，表達嚴重關切。



牛煦庭今天出席在國民黨立法院黨團召開的民調記者會時對此表示，美方關切我們的國防，當然非常尊重，也會妥善回應。



牛煦庭也說，今天特別舉行國政民調記者會非常重要，國民黨團跟黨中央做了非常清楚的溝通，國防預算當然很重要，但避免某些人濫用國防特別條例偷渡其他的東西也同樣重要。他強調，“美方的期待，我們一定會有所回應”，但在過程之中，針對預算把關，也絕對不會妥協。



媒體詢問，國民黨團何時提出軍購條例草案？牛煦庭表示，這會期正式開議後，很快會有相關的消息。黨團總召傅崐萁講得非常清楚，第一，黨內的意見還有待整合；第二，國民黨也會跟民眾黨進行在野黨版本的整合。這部分本就需預留一定溝通的時間，但這會期開議後，就這個重大國際議題，大家是不會等太久的。