美車零關稅　台官方稱不一定直接衝擊台產車

台美雙方於2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯、台駐美代表俞大㵢、鄭麗君、楊珍妮。（照片：“行政院”提供） 中評社台北2月13日電／台美正式簽署對等貿易協定（ART），美製車進口關稅由17.5%調降至零，市場預期將迎來進口車降價潮，不過台“財政部”現行稅費機制，以2001cc以上小客車為例，進口車仍須負擔貨物稅、營業稅合計達35%，若銷售價格或完稅價格達新台幣300萬元，整體稅率增至45%。



換言之，即使美製車進口關稅降至零，但高檔車款仍須負擔貨物稅、營業稅與奢侈稅合計45%。“經濟部”也認為，增加進口美系車不一定會直接衝擊到台產車市場，反而是可能與歐系車或日本車競爭。



“立法院”去年三讀通過，購買2000cc以下小客車並完成掛牌，每輛減徵5萬元，由於排氣量低的小客車相較於排氣量高者，售價較為平價，也不觸及奢侈稅，民眾若是汽車汰舊換新，可再享有貨物稅免徵5萬元，因此“經濟部”預期，台產車廠仍具一定競爭力優勢。



“行政院”今天指出，民眾關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性；另符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消美規車進口數量限制。



“經濟部長”龔明鑫日前表示，依智庫模型推估，美製車關稅調降對台灣汽車產值影響約1.94%，金額在新台幣40億元左右，且不一定會直接衝擊台產車市場，反而可能會與歐、日系車競爭更激烈。



龔明鑫解釋，目前美國進口車關稅17.5%是針對進口到岸價格課徵，消費者實際購車價格還包含貨物稅與營業稅等，因此最終降幅未必等同關稅調降，但已經趨近關稅影響程度。



目前台灣對車輛進口相關稅費，除關稅外，另有貨物稅、營業稅，以及其他可能稅費，如推廣貿易服務費、特種貨物及勞務稅等。



根據貨物稅條例規定，汽缸排氣量2000cc以下（含）小客車貨物稅稅率為25%，不過去年“立法院”三讀通過可減徵5萬元貨物稅；2001cc以上者為30%；另電動小客車享免徵貨物稅優惠，但以完稅價格140萬元稅額為限，超過部分則採減半徵收，稅率為12.5%或15%。



營業稅方面，依據加值型及非加值型營業稅法規定課徵，目前稅率為5%。需要注意的是，營業稅額的計算方式，是加計關稅完稅價格、進口稅、貨物稅等稅目後再乘以5%。



至於其他可能的稅費，還包括俗稱奢侈稅的特種貨物及勞務稅。特種貨物及勞務稅條例明定，每輛銷售價格或完稅價格達300萬元的小客車，將加徵10%奢侈稅。特貨稅完稅價格為關稅完稅價格與進口稅加總，而實際稅額則需再加上貨物稅、營業稅，並乘以稅率10%。



為了協助廠商拓展貿易及辦理相關貿易活動，現行貿易法設有收取推廣貿易服務費的規定，目前費率為0.04%，計算方式是以關稅完稅價格乘以0.04%。