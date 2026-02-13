賴稱簽署ART脫胎換骨　藍委嗆台灣得到啥？

藍委葉元之。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北2月13日電／台美13日晨簽署對等貿易協定，確立對等關稅15%不疊加，台灣輸美2072項產品豁免對等關稅，不過根據美國貿易代表署事件說明文件指出，台灣將取消或降低99%的關稅壁壘。中國國民黨“立委”葉元之砲轟“賴政府”，我們給了很多美國要的東西，台灣得到什麼？



賴清德上午在臉書發文表示，這次確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。



葉元之上午在廣播節目《千秋萬事》中表示，談判的原則通常叫“Give ＆ Take”，我給你東西我也拿東西、可以互利。綜觀台美關稅談判整個過程，第一波“賴政府”是給了美國2500億的企業投資、加上2500億政府給的信用擔保以及台積電40%的產能要移到美國。



葉元之表示，今天公布第二波，聚焦在非關稅的貿易障礙，例如美國汽車零關稅、進口美牛也零關稅。他質疑，我們給了很多美國要的東西，包括美國要台積電、要台灣的企業投資、希望美國的農產品可以大舉進入台灣，那“台灣得到什麼”？



葉元之進一步說明，台灣得到的其實是關稅上漲，因為原本我們的關稅是比較低的，但是現在是漲到15%，整波我們並沒有得到對我們有利的條件。今天公布一些非關稅貿易障礙的細節，確實沒有大家原本想像的這麼嚴重，比如說原本說基改食品要不要開放、萊克多巴胺成分不能夠標示，或是美豬美牛不能標示，這些政府算有守住。



葉元之砲轟，整個談判過程政府就是一直不講，其實汽車零關稅大家早就已經猜到，大家可以去看“立法院”質詢紀錄。民進黨每一次的說法都說這是機密、都不能講，講了就會如何如何慘。



葉元之表示，國民黨執政的時候，所有國民黨對外的談判，民進黨都要求一定要即時對“國會”報告、不然就是黑箱。馬英九時期也遭受到美國很大的壓力，就要求進口美國牛，民進黨也是反對啊，說什麼毒牛啊，美國那時也要求民進黨不要把美牛政治化，民進黨還罵美國恐嚇、稱是在野監督的權利。



葉元之說，現在換民進黨執政，我們在“立法院”怎麼問怎麼要求，民進黨不講就是不講，過程當中讓很多人沒有辦法對關稅結果即時回應，像汽車產業，你早點告訴大家跟現在才告訴大家，就差很多，政府一直粉飾太平。