台美關稅　楊瓊瓔：有成果不代表好結果

藍委楊瓊瓔。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／針對近日台美關稅談判結果出爐，中國民黨台中市長初選參選人、“立法院”經濟委員會召集委員楊瓊瓔今天表示，必須理性看待談判成果，“談有成果，不代表談得對，更不代表就是好結果。”



楊瓊瓔指出，這次台美關稅談判，確實談出了一個結果。15%的關稅水準，相較於先前20%還要疊加、甚至可能更高的對等關稅風險，的確是有降低，對談判團隊在艱困條件下所做的努力，她不會否認。



但她也強調，問題從來不只是簡單的“有沒有降”，而是台灣為了換取這個15%，究竟付出了什麼代價。



楊瓊瓔指出，從目前公開的協議內容來看，這份安排，明顯是以犧牲台灣中小企業與部分經貿主權作為交換，讓台灣在關稅自主權、對美採購承諾，以及投資義務等關鍵面向，做出了實質讓步。這樣的結構設計，未必符合台灣多數生產者的利益，尤其對中小企業而言，長期衝擊恐怕更加明顯。



她進一步提醒：這個15%，只是相對於過去不確定風險來看是降低，但放在國際競爭環境中，其實並不算特別低。對於本來毛利就不高、資本規模有限的中小企業來說，關稅壓力依然存在，卻還必須同時承擔採購集中化、產能外移、投資被迫外流的風險，這樣的負擔顯然是不對等的。



楊瓊瓔強調，台灣的中小企業占全體企業數超過八成，也是就業人口的關鍵支柱，一旦這個結構受到傷害，影響的絕不只是單一產業，而是整個經濟體的韌性與穩定。



因此，她認為，短期關稅下降所帶來的利益，恐怕難以彌補台灣在稅務自主權與中小企業結構上的犧牲。她更表示到：“這不是用一個關稅數字就能輕易交代過去的問題，而是攸關台灣未來十年產業競爭力與經濟安全的重大決策。”



楊瓊瓔也指出，接下來這份協議仍須送交“立法院”審查。身為“立法院”經濟委員會的召集委員，她的責任不是替任何一方背書，而是嚴格把關、逐條檢視、必要時提出修正，並在後續執行過程中持續監督，確保台灣的中小企業不會成為談判下的犧牲者，也確保國家的經貿主權不會被悄悄讓渡。



最後，楊瓊瓔強調，國民黨支持理性、務實的對外談判，但也要提醒執政黨，“有談成，不代表談得好；能不能守住台灣的核心利益，才是真正的關鍵。”