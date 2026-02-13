台美簽署貿易協定　民眾黨痛批官方搞黑箱

民眾黨。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／台美對等貿易協定（ART）13日清晨正式簽署，台美關稅降到15%且不疊加，台灣輸美2072項產品豁免對等關稅，但台灣將取消或降低99%的關稅壁壘。對此，台灣民眾黨痛批，“賴政府”欺騙人民、脅迫“國會”，談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼“服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁”，現在宛如迴力鏢打向自己。



民眾黨提出三訴求，要求“行政院”說清楚，包括盡速提出產業衝擊報告、政府財政如何因應、如何強化環保及勞權等。



民眾黨表示，國際談判的核心在於對等互惠與“國家利益”，絕非單方面的讓利與配合。回顧“賴政府”在這一年來的關稅應對與決策過程，令人遺憾，賴甚至還當著人民的面，撒下漫天大謊，聲稱“台美談判過程公開透明、談判團隊應“立法院”要求做過專案報告”，“國會”直到現在不僅未收到協議內容，更從未聽取過“政院”針對簽署條文，與大幅調降關、全面開放市場與高額承諾採購等重要事項專案報告。



民眾黨指出，整個談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼“服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁”，現在宛如迴力鏢打向自己。去年“行政院長”卓榮泰要人民“安心睡”，結果稅率高於日韓各國。去年八月談判後降到至“20+N%”的稅率，結果“行政院”卻避重就輕只談20%，反過來怪罪民眾搞不清楚狀況，今年一月備忘錄剛簽，“行政院”又一波操作，要求“國會”不要杯葛，“協議的正文都還沒送到‘國會′，‘行政院′就急著要‘立法院′背書？”



民眾黨表示，今日公布的協定與1月16日雙方簽署、但尚未披露本文的備忘錄內容，存在明顯落差。當“行政院副院長”鄭麗君承諾對美投資與信保高達5千億美元，美國商務部更直言這是要將台灣40%半導體產能移往美國的頭期款，“如此茲事體大的承諾，今日記者會卻隻字未提，協議正文中也未見相關文字。是這項投資作廢了？還是為了規避‘國會′審議而故意不放在協議裡？還請‘行政院′誠實交代這筆攸關台灣經濟命脈的帳。”

