台美關稅拍板　民眾黨團：應嚴格審查

民眾黨團總召陳清龍。（民眾黨團提供資料照） 中評社台北2月13日電／針對台美簽署貿易協定，台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍表示，貿易協定內容對台灣產業及民眾食安衝擊劇烈。但台美關稅談判過程一路黑箱，政府甚至報喜不報憂，令人高度遺憾。民進黨“行政院長”卓榮泰團隊應儘速提出衝擊影響評估，確定衝擊的產業與勞工範圍，“國會”也應該嚴格審查，以守護台灣產業及人民食安。



陳清龍說，賴清德於2012年曾因萊劑肉品進口狠嗆馬政府“如果說為了當‘總統′，然後犧牲人民的健康…...那乾脆不要當也罷了”。如今台美關稅協定掀牌，除將開放高風險的美牛絞肉及內臟、牛豬產品萊劑容許值對齊國際標準、甚至禽流感防疫標準從州降至郡，食安標準大倒退。請問賴清德，還記得過去自己的主張嗎？



陳清龍質疑，光看台美簽署貿易協定附件3，台承諾採購的液化天然氣、電力設備及民用航空，即高達848億美元，這還不包含每年GDP百分之3的防務預算及1.25兆新台幣的軍購特別條例。加上先前簽署的台美投資MOU“台灣企業直接自主投資2500億美元”及“信用保證機制2500億美元”，如此高額的代價，台灣承受得起嗎？



陳清龍認為，對於受大幅衝擊的產業與勞工，包含汽車、農漁、醫療等產業，以及勞動標準的調整，呼籲卓榮泰團隊應於“國會”審查前，提出衝擊影響評估，確定受影響的產業及勞工範圍，並擴大溝通提出協助措施，確保轉型過渡期順利。



陳清龍指出，針對對外貿易談判，過去民進黨一貫主張事前、事中、事後都要有“國會”的參與。然而台美關稅談判卻一路黑箱，直至簽署後才公布，顯然要壓縮“國會”的審查空間。過去服貿爭議時，蔡英文曾主張“逐條審查已經很客氣”，賴清德也說“‘立法院′該刪就刪、該改就改”。台美貿易協定送至“國會”審查時，“立法院”應嚴格審查，以守護台灣產業及人民食安。