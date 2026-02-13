美議員催台軍購　民眾黨團：須對台民眾負責

針對美參眾議員致函藍白關切擋軍購，民眾黨團發表聲明。（照:民眾黨臉書） 中評社台北2月13日電／針對“福斯新聞”報導，美國多位跨黨派國會議員聯名致函關切台灣“國防”議題一事，“立法院”民眾黨團表示，民眾黨秉持“保衛“國家安全”、深化民主治理”的基本立場，強調民眾黨“立委”在“國會”長期支持國軍建軍備戰所需之各項預算，但必須以透明與問責為前提，透過民主程序審議“國防”，落實對民主盟友的責任及民主價值最堅定的實踐。



民眾黨團表示，第一，“國防”安全是民主國家的共同責任，更是對人民自由生活方式的承諾。民眾黨一貫堅定支持合理且穩定成長的“國防”預算。民眾黨創黨主席柯文哲於2024年“總統”大選期間即明確主張，“國防”預算應逐步提升至佔GDP3%以上，建立可長可久的自我防衛能力，民眾黨“立委”亦長期在“國會”中支持國軍建軍備戰所需之各項預算。



民眾黨團表示，本次“行政院”提出1.25兆元軍購特別條例，現任主席黃國昌更親赴美國實地瞭解軍事採購項目，要求執政黨具體說明籌獲內容與期程，並提出民眾黨版“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例草案”。我們相信，真正的嚇阻力量來自制度化、可持續、可檢驗的戰力建構，而非口號式的軍備擴張。唯有強化不對稱戰力、提升整體防衛韌性，才能在守護台海和平穩定的同時，保障人民自由、法治與民主生活方式。



民眾黨團表示，第二，民主社會的安全預算，必須以透明與問責為前提。在民主體制下，“國防”支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。“立法院”作為民意代表機關，有“憲政”義務為納稅人把關，面對高達1.25兆元的特別預算，更應進行實質審查與分年審議，而非以“機密”為名包裹闖關。民眾黨的立場清楚而堅定，每一分“國防”支出都必須緊扣整體戰略目標，每一筆公帑都必須對人民負責。



民眾黨團表示，民眾黨團版本設計逐年編列、逐年檢視執行進度與效益評估機制，使行政權在推動重大軍購時，仍置於民主監督與財政紀律之下。這是對“國防”的高度重視，與對民主制度的尊重，確保戰力真正落地、“國防”有效提升。



民眾黨團表示，第三，台灣的民主自主，建立在主權尊嚴與制度自信之上。各項“國防”政策與預算審議皆須奠基於“我國”“憲政”體制下的民主程序。我們高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視。



民眾黨相信，民主真諦在於人民透過選舉與代議制度對重大政策公開辯論與理性審議，而非因外部關切忽略程序正義與正當性。台灣強化“國防”，是為守護民主；台灣民眾黨要求透過民主程序審議“國防”，則是落實對民主盟友的責任及對民主價值最堅定的實踐。