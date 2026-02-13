李四川加入基北北桃連線　謝國樑：緊密合作

基隆市長謝國樑赴基隆長庚醫院急診室慰問醫護人員。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨新北市長人選底定，將由台北市副市長李四川出戰，藍營士氣大振。對於年底選舉，“基北北桃”藍營縣市長是否形成最強連線？國民黨籍基隆市長謝國樑13日表示，對於李四川參選“祝福也恭喜”，未來會有很緊密的合作，至於選舉議題，“等味道出來再說”。



謝國樑13日前往基隆長庚醫院慰問醫護人員時，針對李四川投入新北市長選戰，是否意味國民黨將啟動基北北桃連線？



謝國樑回應，對於李四川參選表達祝福與恭喜，未來在市政推動與區域合作上，都會有緊密合作的空間。不過，他也強調，自己此行重點在慰勞醫護，選舉的議題，“等味道出來再說”。



謝國樑赴基隆長庚醫院急診室慰問醫護人員，適逢農曆春節前夕，他向醫院團隊表達感謝，感謝醫護人員在春節期間堅守崗位、守護市民健康。與會者包括基隆長庚醫院院長吳俊德、副院長詹益聖及基隆市衛生局長張賢政等人。



謝國樑表示，醫護人員在服務市民的過程中，長期承擔龐大壓力與責任，尤其過年期間診所多半停診，急診室成為市民健康最重要的守護者，因此特別在過年前一天前來致意，感謝院方與醫護團隊的辛勞，市府也會與醫療體系持續合作，共同守護基隆市民健康。



吳俊德指出，春節期間仍有大量病患無法返家過年，需要醫療照顧，急診更是全年無休，承擔重要任務，感謝市長到院慰問，為醫護同仁打氣。詹益聖則說明，院方已與衛生局及區域醫院建立轉診與床位分流機制，並於春節期間開設傳染病與呼吸道特別門診，提醒民眾如有輕症可先至鄰近診所就醫，重症再至醫院處理，確保醫療量能穩定。



慰問過程中，院方也準備情人節禮盒與新年小卡致贈謝國樑，象徵新春祝福與彼此合作情誼。謝國樑除逐一向醫護人員致意，也發送紅包袋與春聯，現場氣氛溫馨。