李貞秀踢館陸委會：1999已註銷湖南戶籍

民眾黨委員李貞秀一度哽咽。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）針對陸委會指稱，有陸配身分的台灣民眾黨不分區“立委”李貞秀在登記成為候選人時具備“雙重戶籍”，不符合兩岸條例參選資格規定等狀況，李貞秀今天下午到陸委會所在的辦公大樓前召開記者會，出示相關證明文件強調，他在1993年嫁到台灣、1999年就註銷湖南的戶籍，去年是申請證明戶籍註銷的文件，不是去年才辦理除籍。



李貞秀說，這些道理小學生應該都明白，不能混淆，只有“賴政府”良心被狗吃了才會這樣對待陸配。她也拿出一個文件袋，強調要公開授權陸委會全權代為辦理“行政院內政部”要求陸配放棄的國籍事宜，隨後眾人前往陸委會遞交文件，陸委會則派員收下。



李貞秀今天下午和民眾黨團幹事長邱慧洳、民眾黨“立委”陳昭姿、黨團主任陳智菡到陸委會所在的“中央”辦公大樓前召開記者會。



李貞秀說，近來陸委會和“內政部”仍不斷誤導整個事件，但她在1993年嫁到台灣後，定居6年，於1999年申請註銷湖南戶籍，並取得在台灣的身分證。



李貞秀指出，去年“內政部”突然發函，要求早期來台的陸配補繳喪失原籍證明。雖然政府早年的行政疏失成本，不應由陸配承擔，但她還是第一時間委託父親，在湖南辦理好補充證明，該證明文件清楚顯示“李貞秀於2004年前已經完成注銷戶籍”，這份證明也經由海基會完成認證繳交“移民署”。



李貞秀批評，小學生應該都明白，去年拿到的“除籍證明”，是為證明她早已經除籍，並不是去年才開始除籍，這一點不能被混淆。



她強調，民眾黨創黨主席柯文哲說過“政治不難，找回良心而已”，但現在的“賴政府”良心被狗吃了，從“內政部長”劉世芳的頭七，到陸委會首長稱她沒台灣身分，這群人都在睜眼說瞎話，“賴政府”到底還要欺負陸配到什麼地步？

