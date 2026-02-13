關稅農產項目亮牌　蕭漢俊：豬農受傷最嚴重

全台農會理事長蕭漢俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）台美對等貿易協定13日完成簽署。全台農會理事長蕭漢俊向中評社表示，這次沒有犧牲主要作物稻米等，台灣中南部的農民受傷較少一點，但豬農受傷最嚴重，葡萄、柑橘、畜產品也有受傷，他認為雖OK，但差強人意。他呼籲政府要多照顧損害的農民，避免離農人口變多。至於消費者未來選擇變多，但是否享有降價有待觀察。



台美關稅談判出爐，針對美國進口農產品部分，有27項重要農產品不降稅，如稻米、牡蠣、紅豆等；豬肉、鴨肉、鮮葡萄、橙及寬皮柑等46項品項降稅。其餘如液態乳、花生等1482品項則降至零關稅。同時，台灣爭取到261項銷美農產品豁免關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉等。



蕭漢俊表示，以農業角度來看，這次結果算OK，但差強人意。雖然沒有犧牲台灣主要的農產品，但過程當中絕對是有取有捨，這次受傷比較嚴重的應該是豬農，還有豬、牛這些畜產品受傷比較嚴重。



蕭漢俊表示，其他在開放植物、水果方面，像葡萄、柑橘這部分，面積不是太大、生產量不是太多，在台灣並非主要的水果產品。因為稻米守住了，台灣中南部的農民受傷比較少一點。畢竟稻米是主要作物。



蕭漢俊表示，這次酪農看起來有受傷，但是相對的，黃豆、玉米、小麥若降低關稅讓其進口，小麥是麵包原料，玉米、黃豆則拿去榨油、做飼料，對生產飼料業來講，大宗進口是降價的，生產魚、豬、雞等飼料等應該相對會降價一點，所以是有得有失。



總體來看，蕭漢俊表示，他認為算是差強人意的談判，農業不是傷得太厲害。但政府還是要針對損傷的產業要編足經費，設法去彌補損害，怎麼去照顧不是那麼多從業人口的產業，種葡萄、種柑橘的，要去照顧這群人，去激勵生產這件事。



離農人口會變多嗎？蕭漢俊表示，農民都是沒賺錢就不種了，抑或改種也不知道，是否離農不敢講，要看政府措施怎麼保護本土果農。但從事農業人口普遍上是老化的，不容易轉業，通常只能務農。



對於市場價格變化，蕭漢俊表示，一般普羅大眾可能會因為零關稅或開放進口，享受到更多元的產品種類，譬如加州蜜李、加州葡萄都很有名。但若開放進口的量若不是那麼大，降價程度也可能顯現不出來。



蕭漢俊表示，當初乳製品進口就是這情況，因為也會受到保存技術、運輸成本影響。商人也會考量，降價的當作是自己多賺的，因為物價浮動主要看水費、電費。關稅下降但若運費等成本提高，價格也不一定反映在消費者上。