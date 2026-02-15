日本軍國主義復辟？邱世卿：看美國態度

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月16日電（記者 方敬為）日本眾議院改選，首相高市早苗率領自民黨成功取得單獨過半席次，並達“修憲”門檻。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，日本右派可望“國家正常化”，現在是機遇，但該主張伴隨著“軍國主義復辟”風險，因此牽動區域各國的觀感，最關鍵的變數則是美國，過去美國建制派對日本“正常國家化”的推進有所疑慮，但由於美國總統特朗普的可交易性格，一切可能性都無法排除。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



日本執政黨自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選交出亮眼成績單，獲得單獨突破眾議院三分之二席次成績，拿下316席，創下日本戰後單一政黨取得的最多議席紀錄。本次日本眾院選舉共競逐465席（單一選區289席、比例代表176席）。選前自民黨僅198席。自民黨本次單獨跨過可提案“修憲”的席次門檻，對東亞形勢的影響，各界關注。



邱世卿表示，高市早苗的勝選在預料之中，其背後反映的是日本人口結構與意識形態的根本性轉變。當代日本年輕族群對於“二戰戰敗國”的歷史包袱已感厭倦，他們渴望日本擺脫歷史的枷鎖，恢復成為擁有完整交戰權與軍隊的“正常國家”。這種渴望與高市早苗所代表的右翼保守路線高度共鳴，成為推動自民黨席次大幅增長的關鍵社會力。



然而，他指出，日本走向“再武裝化”或所謂軍國主義復闢的趨勢，並非僅由日本國內民意單獨決定，其關鍵變數始終掌握在美國手中。日本逐步解除戰後責任、試圖突破“和平憲法”第9條限制的進程，數十年來皆在美國的默許與監管下進行。



邱世卿提到，若東亞局勢因此產生結構性的巨變，美國必須承擔歷史責任。這引發了一個核心的戰略拷問，“作為二戰後的秩序建立者，美國在面對日本重返軍事大國路線上，究竟扮演了煞車皮還是助燃劑的角色？”



邱世卿說，特別是當前美國政局充滿不確定性，在特朗普主政下，情況將更為複雜。美國傳統建制派基於歷史教訓，多半對日本軍國主義復甦抱持戒心，但特朗普作為一名“交易型”政治人物，其決策邏輯迥異。若高市早苗能提供足夠的經濟或戰略利益作為交換，特朗普極可能無視地緣風險，解除對日本的軍事封印。這正是當前國際社會最為憂慮的變數，一個“失去美國制約的日本右翼政權”。