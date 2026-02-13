卓榮泰：貿易協定守住台關鍵農產

台美對等貿易協定總體說明記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電（記者 莊亦軒）台美對等貿易協定（ART）完成簽署，“行政院長”卓榮泰今天表示，雙方溝通對話、解決問題，除對等關稅等爭取到好成績，台灣也守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品不調降關稅，另外美國輸台的小麥、牛肉、櫻桃、小客車及零組件、礦物等則為零關稅。



“行政院”下午舉行“台美對等貿易協定總體說明記者會”，由卓榮泰、“行政院秘書長”張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良、“勞動部長”洪申翰、“交通部次長”陳彥伯出席說明。



卓榮泰致詞時表示，談判6大目標都達標，一，爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升台灣產業國際競爭力；二，確保糧食安全與軍工韌性；三，守護民眾健康，以科學證據對齊國際規範；四，優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五，共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六，增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。



卓榮泰強調，台美是透過溝通對話，解決共同問題，美國談判時對各國都要求完全的市場開放，但關鍵不是項目數量，而是產品對“國家”市場的影響力，台灣方面守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品不調降關稅，另外美國輸台的小麥、牛肉、櫻桃、小客車及零組件、礦物等則為零關稅。



卓榮泰說，輸美平均關稅降至12.33%之後，台灣與日、韓、歐盟擁有相同競爭地位，尤其手工具關稅等低於競爭對手，可說是解除危機；此外，協定也要求保障勞動權益、支持生態環境保育、推動漁業永續。

