台美關稅拍板　卓榮泰稱愣住3秒太感動了

卓榮泰上午陪同賴清德出席“國安”高層會議後記者會，下午又出席“行政院”舉行記者會。（照：府方提供） 中評社台北2月13日電／台美簽署對等貿易協定（ART）後，賴清德上午在府內召開“國安”高層會議，並舉行會後記者會。“行政院”下午也在院內由卓榮泰領軍召開記者會說明。另外有關於涉及關稅的各部會，例如：“經濟部”、“農業部”等，也都陸續於各“部會”召開記者會，再進行詳細說明。今天一整天是“賴政府”台美關稅說明日，洗版民眾。



卓榮泰上午在“總統府”陪同賴清德召開記者會時，賴講完話，交給卓說明，他表示，當今天清晨“政務委員”楊珍妮從美方打來電話，告訴他談判最終結果的時候，“我想我們都愣住了，停滯了３秒鐘，覺得世界在這個時候是停止轉動。因為我們太感動了，真的太感動了”。



卓榮泰說，“行政院副院長”鄭麗君與楊珍妮過去幾個月當中多次向“行政院”請假遠赴美方，每次簽她們假單的時候，都有許多的鼓勵、感謝，而有更多的不捨。他都知道每一趟去都是非常短的時間，面對非常多的工作，也面對非常多的美方中高階人士。一定要把民眾與賴清德所交付的責任、使命完全地達到。



賴清德今天在蕭美琴、“行政院長”卓榮泰、“總統府秘書長”潘孟安、“國安會秘書長”吳釗燮、“經濟部長”龔明鑫、“農業部長”陳駿季等人陪同下，舉行“因應台美簽署貿易協議新局”“國安”高層會議會後記者會。

