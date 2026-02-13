卓榮泰接力談貿易協定　珍奶成記者會亮點

卓榮泰率部會首長一起舉起手搖飲慶祝。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電(記者 莊亦軒)台美今日正式簽署對等貿易協定，台灣獲得對等關稅15%不疊加、232關稅最優惠待遇等，府院今日接力召開記者會說明。“行政院長”卓榮泰接棒賴清德，下午2時30分於“行政院”召開記者會，率相關部會說明產業因應措施，桌上還罕見擺著珍珠奶茶。



“行政院秘書長”張惇涵說明時特別拿起桌上的珍奶指出，杯子裡的茶葉豁免關稅、珍珠的原料樹薯粉零關稅，未來也衹有台灣的鮮奶標示為“鮮乳”，這杯珍奶，就是這次談判團隊辛苦的縮影、就是“有為有守”最好印證。



今日上午先由人在美國的“行政院副院長”鄭麗君召開記者會說明談判最新結果，接著賴清德在“總統府”發表談話，最後由“行政院長”卓榮泰在下午2時30分於“行政院”召開記者會。



“行政院”下午2點30分舉行“台美對等貿易協定總體說明記者會”，由發言人李慧芝主持，出席者包括“行政院長”卓榮泰、秘書長張惇涵、“經濟部長”龔明鑫、“農業部長”陳駿季、“衛福部長”石崇良、“勞動部長”洪申翰、“交通部次長”陳彥伯。



“行政院長”卓榮泰表示，雙方溝通對話、解決問題，除對等關稅等爭取到好成績，台灣也守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品不調降關稅，另外美國輸台的小麥、牛肉、櫻桃、小客車及零組件、礦物等則為零關稅。



卓榮泰強調，談判6大目標都達標，一，爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升台灣產業國際競爭力；二，確保糧食安全與軍工韌性；三，守護民眾健康，以科學證據對齊國際規範；四，優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；五，共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；六，增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。

