藍轟對美進貢2.7兆　出賣台食安與“主權”

台美對等貿易協定正式簽署，國民黨痛批，“賴政府”單向進貢2.7兆，出賣台灣食安與“主權”。（照片：國民黨臉書） 中評社台北2月13日電／台美對等貿易協定（ART）今日正式簽署，台灣承諾對美開放汽車、農產品等市場。中國國民黨13日在臉書發文嚴正要求：這份涉及“國家”重大利益與修法的協定，必須送“立法院”“實質審議”，絕不能僅用“查照”敷衍闖關！台灣需要的是多邊公平商機，不是單向進貢的不平等條約！國民黨將在“立法院”嚴格把關，捍衛台灣人的荷包、健康與產業未來！



國民黨表示，民進黨大肆宣傳的“台美貿易協定”文本曝光，根本是一場犧牲本土利益的黑箱作業！沒有產業衝擊評估，只有對美國的單向讓利。國民黨嚴正要求，這份涉及國家重大利益與修法的協定，必須送“立法院”“實質審議”，絕不能僅用“查照”敷衍闖關 ！



國民黨提4點痛批“賴政府”單向進貢2.7兆，出賣台灣食安與“主權”：



1.單向進貢2.7兆，掏空台灣！



合約明定台灣在2029年前，必須向美國採購約2.7兆台幣的天然氣、電力設備與波音飛機。買了上兆的高碳排化石燃料，民進黨的“2050淨零碳排”直接破功！更誇張的是，美方對我們竟“完全沒有”對等的採購承諾！



2.棄守食安與醫療，拿全民健康換政績！



為了美豬美牛，政府承諾終止百分之百逐批查驗、放寬萊劑檢測標準，甚至放棄事前查廠權 ！醫療方面更直接架空食藥署，無條件接受美國FDA核准的醫材與藥品，讓台灣病患當白老鼠。若因此干預健保核價權，導致藥費暴增，難道要漲健保費讓全民買單 ？

