台南正副議長賄選二審無罪　藍諷打破魔咒

藍委謝龍介。（中評社 張嘉文攝） 中評社台南2月13日電／台南市正副議長賄選案13日2審判決無罪，中國國民黨台南市長參選人謝龍介認為，法官將實質交易的對話認為是聊天有悖常理，盼檢察官依法上訴，說服“最高法院”，但謝龍介也感嘆，就算“最高法院”最後翻案改判，一干人的任期也已結束。國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝則語帶嘲諷恭喜邱莉莉，大酸她打破擔任台南市議長必出事魔咒。



台南高分院13日宣判台南市正副議長賄選案，民進黨籍議長邱莉莉和副議長林志展等9名被告都維持1審無罪。立刻引來藍營批評。



謝龍介認為檢調提出被告實質交易過程的對話，卻被法官認為是在聊天，證據認定有悖常理。認為這群人的無罪判定，不符社會期待，更影響台南政壇私下持續存在“官商勾結、藏物納垢”的可能。盼檢察官既認為證據充分，就該在20天內續提上訴，“不然感覺就像配合打假球”。



雖期待檢察官上訴說服“最高法院”法官，謝龍介感嘆，即使“最高法院”最後翻轉改判有罪，屆時一干人的議員任期早已結束，最多影響他們尋求連任的機會。



台南市議長自李全教以來，郭信良、邱莉莉每任都吃上官司，蔡育輝嘲諷式的恭喜邱莉莉打破“擔任台南市議長必出事”的魔咒。他比較李、邱2人官司性質雷同，結果李被關、邱無罪，印證誰聽賴清德的話就沒事，直呼令人有“信賴得永生”的感覺，對司法判決覺得悲哀。



蔡育輝要台灣司法加油，別讓人覺得司法成為政治上打壓異己、剷除異黨的工具。