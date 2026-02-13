高雄綠議員初選激烈　邱議瑩、賴瑞隆各自輔選

綠委邱議瑩陪同參選議員的新人張以理13日在高雄自由黃昏市場發小紅包。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月13日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選競爭激烈，預計3月2日至4月10日啟動民調，雖然馬上就要過年，參選人都相當積極把握機會衝刺。綠委邱議瑩13日展開輔選行程，代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆也在年前進行空戰宣傳，各路人馬都相當積極。



民進黨高雄市議員黨內初選領表、登記已截止，這次共42人搶34席提名，將有6個選區進行初選。按照規劃在3月2日至4月10日啟動各區民調、必要時可展延一週，4月15日由中執會公告提名名單。



2月13日是過年前最後一天上班日，綠委邱議瑩已經啟動春節前拜年行程，13日到15日（小年夜）共安排13場活動，並重點陪同前副議長蔡昌達、新人張以理、林泓澤以及現任議員林志誠掃市場發小紅包。



這次民進黨高雄市議員初選在左營楠梓選區競爭相當激烈，形成5搶4局面。邱議瑩13日下午陪同張以理到左營區的自由黃昏市場發小紅包，拉抬聲勢。有長輩看到邱議瑩還特別喊“要選市長啦！”邱則笑回“初選沒過啦！”互動過程有趣歡樂。



民進黨高雄市長參選人賴瑞隆也在年前推出系列影片《港都大廚－在地高雄味大會師》短影音，找參加黨內議員初選的6位新人蔡秉璁、尹立、黃偵琳、蘇致榮、黃敬雅、洪村銘，下廚端出地方特色的料理，來做一波空戰宣傳。