吳思瑤：ART是正式條約締結依法不能變更

民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤。（中評社 資料照） 中評社台北2月13日電／台美對等貿易協定（ART）今日正式簽署，民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤13日受訪表示，如果在野黨要把MOU改為審查案，民進黨尊重，那就嚴謹理性的來審查。ART是正式的條約締結，勢必要經過“國會”的審議，但依現在的條約締結法規定，在野黨只能在ART加註意見提出決議，沒有辦法直接將簽訂的內容變更、直接調整，這是法規不允許的。



對於未來MOU與ART在“國會”審議相關程序，吳思瑤指出，未來會將第一階段所簽署的MOU（備忘錄）及今天完成簽訂的ART部分，一併送到“國會”。在野黨原來的程序是針對MOU的部分查照案，如果在野黨要把它改為審查案，民進黨尊重，那就嚴謹理性的來審查。



而ART的部分；吳思瑤說，是一個正式的條約締結，也是一個正式的協議，勢必要經過“國會”的審議。所以在MOU跟ART的部分，執政黨都一併送到“國會”接受各黨的審查，接受各黨的監督。



吳思瑤指出，依現在的條約締結法的規定，在野黨只能夠在ART的部分是加註意見提出決議，沒有辦法直接將簽訂的內容變更、直接調整，這是法規不允許的。這是從以前到現在條約締結法的規定。所以在野黨可以提意見但不能直接修改，或者是在MOU的部分只能夠“Yes or No”。



吳思瑤說，如果在野黨執意要持反對的立場，那就是整個文本、整個簽署的條約內容必須重新再來，必須重新再跟美方重新談判。如果是這樣的後果，在野黨為反對而反對，把比現在更好的協議結果執意要退回、執意調整、執意不予通過，那確實是全盤輸光，必須重新再進行談判。而付出的代價、沉重的後果，韓國已經看到明證。



吳思瑤表示，韓國因為“國會”遲遲沒有批准，特朗普把關稅從15%調到25%。難道在野黨的委員如果要卡協議、要卡後續的程序的話，難道在野黨是希望台灣步上韓國的後塵？