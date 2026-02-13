春節前慰勞　蔣萬安探視消防醫護清潔人員

台北市長蔣萬安前往台北市立聯合醫院忠孝院區慰勞醫護人員。（照片：台北市政府提供） 中評社台北2月13日電／農曆春節將至，中國國民黨籍台北市長蔣萬安下午陸續慰勞消防、醫護、清潔隊人員；蔣分別前往消防局成德分隊、台北市立聯合醫院忠孝院區、信義區隊六張犁分隊慰勉第一線辛苦作業的同仁，除了致贈加菜金等，也祝福所有同仁新年快樂。



蔣萬安首站前往消防局成德分隊除頒發加菜金、致贈慰問禮品與現場值勤人員慰勞金外，也實地參觀特殊救災裝備，並體驗水上摩托車，由消防同仁說明平日訓練與水域救援勤務情形，瞭解第一線的辛勞與專業。



蔣萬安表示，市府始終高度重視消防同仁權益與執勤安全。首先，市府已投入超過新台幣300萬元更新成德分隊駐地設備，提升整體工作環境；其次，在人力方面，台北市消防局近年已增加近500名員額，持續強化整體戰力；第三，在裝備與科技面，市府持續採購無人機、消防機器人及急重症整合系統，讓第一線救援時可即時將患者生命徵象資料傳送至醫院，爭取黃金救援時間。



蔣萬安再次向消防弟兄表達敬意。他表示，當市民在春節期間與家人團聚時，消防同仁仍須24小時堅守崗位，守護城市安全。他也祝福所有同仁新年順心、平安健康。



蔣萬安第二站前往台北市立聯合醫院忠孝院區慰勞醫護人員，發送紅包給忠孝院區各單位同仁，並與護理站機器人互動、與大家合影留念。



蔣萬安致詞時表示，為爭取同仁福利，在與衛生局及聯醫總院討論後，決定今年聯醫獎勵金提撥率增加5%；同時針對護理人員以外的醫事人員調漲夜班費，平均漲幅約8%至22%，希望能充分反映醫護人員輪班職務的辛勞。



蔣萬安指出，他知道在過年期間，當市民朋友與家人團圓之際，仍有許多醫護人員必須堅守崗位，守護市民、守護城市安全。身為市長，他向大家表達最誠摯的感謝與敬意。



蔣萬安也提醒市民朋友在新年期間注意自身健康與安全，安心過好年，同時祝福所有護理師、醫事人員，以及聯醫新的生力軍康寧大學同學，新年快樂、一切順心、平安健康。



最後，蔣萬安在環保局長徐世勳陪同下，前往信義區隊六張犁分隊慰勉第一線辛苦作業的同仁。除向同仁表達誠摯敬意，也提到已調高清潔獎金與駕駛安全獎金，並承諾持續強化執勤裝備，確保每一位城市的幕後英雄都能在安全環境下守護台北。



蔣萬安指出，台北市身為首都，能深受境內外觀光客稱羨，除了有大巨蛋等現代化指標建設外，整潔市容更是關鍵。他特別提到，無論是颱風災後復原，或是甫落幕的跨年盛事，清潔隊都展現高度專業與效率。以今年跨年為例，環保局出動超過700位同仁，在最短時間內清運高達16.5噸垃圾，讓城市迅速恢復原貌，這份功勞屬於全體清潔同仁。



為感謝同仁付出，蔣萬安強調，上任以來高度重視清潔隊員的權益與福利，目前已完成市府與企業工會團體協約重新簽訂，確保同仁福利優於勞基法保障。在薪資待遇方面，清潔獎金由原本8000元提高至10000元，駕駛安全獎金也由600元調升至1500元，提供最實質的鼓勵。



蔣萬安表示，面對即將到來的春節連續假期，大掃除將使大型家具與廢棄物量大幅增加，他深知清潔隊同仁必須犧牲假期、堅守崗位，全力完成全市垃圾清運任務，對此表達由衷敬意與謝忱。



蔣萬安帶領現場同仁為彼此鼓掌加油，並提前祝賀全體環保局夥伴新年快樂、歲歲平安。

