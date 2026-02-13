邱毅諷賴清德提告林國成　小肚雞腸

針對前白委林國成駡賴清德三字經遭起訴，邱毅在臉書提出看法。（照：邱毅臉書） 中評社台北2月13日電／前台灣民眾黨“立委”林國成去年參加公開集會活動時，飆罵賴清德三字經，事後遭賴清德提告。台北地檢署偵結後，依公然侮辱罪起訴林國成，並建請法院從重量刑。對此，前“立委”邱毅13日表示，檢察官此舉是為了拍馬屁，竟還求處重刑，直言“哪個做‘總統′的沒被罵過，就是小肚雞腸的賴清德去提告”。



林國成去年7月20日出席民眾黨在北平東路舉辦的“民主起義！反罷要贏 台灣要贏”造勢活動時，於台上情緒激動，公開以粗口“X你娘”辱罵賴清德，相關畫面在網路流傳後掀起批評聲浪，他當晚於臉書發文坦承情緒失控並致歉，不過，賴清德仍提告。北檢偵結認定，其言行構成公然侮辱，將林國成起訴，並建請法院從重量刑。



對此，邱毅表示，林國成所犯的就是公然侮辱，過去從李登輝到現在，哪個做“總統”的沒被罵過，就是小肚雞腸的賴清德去提告。他認為，“檢察官刻意拍馬屁，還求處重刑，太諷刺了。‘總統′有刑事豁免權，別人在任內告不了他，所以基於司法武器的對等性，‘總統′一般不告人，也可顯示領導者恢宏大度”。



邱毅並分析，從這個案例就可瞭解，為什麼朝野無法和解，“你賴清德有仇必報，只聽得進馬屁精討好溢美之詞，遇到逆耳的批評就耿耿於懷，伺機報復。這種政治性格領導風格，如何能尋求朝野和解，如何走出台灣現今的政治困局？”