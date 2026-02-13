藍營台中市長敲定3月初選　不公布民調日期

藍委江啟臣。(中評社 資料照) 中評社台北2月13日電／中國國民黨2026台中市長仍未推派出人選，陷入“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔之爭，引發外界關注。國民黨組發會13日發佈新聞稿表示，有關台中市長候選人提名事宜，今日上午11時中央提名協調小組假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定三家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容。



台中市黨部主委蘇柏興表示，今天的協調會由秘書長李乾龍主持，雙方同意3月進行民調，但不公布民調的日期，也不公布民調公司，黨中央若要進行民調時，就會通知雙方來看民調進行情形。民調完成後，黨中央也不會公布，只會邀請江啟臣與楊瓊瓔兩人來看民調結果。



國民黨中央黨部6日曾對外宣布，針對台中市長提名協調，經過充份溝通後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一周（3/25至3/31）完成民意調查作業。不過此一聲明遭到江啟臣不滿，他質疑黨中央公布內參民調時程，有違協議內容。



對此，國民黨組發會回應，協議事項中所提的3月底，亦即3月的最後一周，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。