台美關稅拍板　藍提三大訴求籲完整配套

國民黨團召開“回應台美關稅協定”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）台美正式完成“對等貿易協定（ART）”簽署，中國國民黨“立法院”黨團今天下午召開記者會，提出三點訴求，包括要求“行政院”說明是否已完成產業全面性經濟衝擊評估；是否願意召開公聽會讓各界參與政策討；提出完整的產業應對配套措施。



國民黨團書記長林沛祥批評，沒有衝擊評估就沒有風險管理，沒有產業對話就沒有政策正當性，沒有配套措施就沒有經濟安全，一個成熟的政府不是談完協議之後才開始思考，一個負責任的政府是談判之前就準備保護人民。



林沛祥說，國民黨的立場很清楚，支持國際合作，但反對資訊不透明；支持經濟發展，但反對產業裸奔；支持“國家”戰略，但人民不能成為代價。



國民黨團今天下午召開“回應台美關稅協定”記者會，包括書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、“立委”牛煦庭、賴士葆、陳菁徽等人出席。



林沛祥表示，國民黨團有三大訴求，第一，要求“行政院”說明，是否已完成針對全產業的全面性經濟衝擊影響評估，具體從產業別、就業別、區域別的量化分析；第二，要求“行政院”承諾是否願意召開全產業公聽會，讓企業、勞工、學界與地方政府共同參與政策討論，不是談完後才通知社會接受成果；第三，要求“行政院”提出完整且可執行的產業應對配套措施，包括補償機制、轉型資源、融資支持、人才政策及供應鏈重整方案。



林沛祥呼籲“行政院”，立即公開完整評估，啟動產業對話，提出配套方案，因為台灣經濟的未來不能用猜的，台灣產業的命運更不能靠運氣。



賴士葆則指出，“行政院”壓在過年前才公開協定內容，如果談判結果真的很好，有需要壓線嗎？早就敲鑼打鼓進行宣傳了，這次關稅談判從20%變成15%不疊加，省了大約100億美金，但對美採購投資等等加起來，卻要花大約8千億美金，等於是一年的GDP總值，民進黨政府全部押下去了，這樣看的話，這筆談判真的划算嗎？

