高金素梅100萬元交保　怒嗆永不屈服

高金素梅交保後，在臉書發文聲明永不屈服。（照：高金素梅臉書） 中評社台北2月13日電／7連霸無黨籍原民“立委”高金素梅捲入詐領補助款、助理費等多項案件，10日遭檢調大規模搜索約談後，一度因身體不適送醫，直到13日下午重返台北地檢署接受復訊，因涉犯貪污等罪嫌，以新台幣100萬元金額交保。高金素梅也在臉書發文表示，面對這種莫須有的政治追殺，“我永不屈服！”



13日下午，高金在律師、親友陪同下重返北檢復訊，對於媒體問“身體還好嗎？”未正面回應，不發一語。當時，陪同者走在高金前方護駕、阻擋媒體拍攝，還有記者跌到，她才開口提醒眾人小心、注意安全、不要推擠、謝謝你們。



北檢指揮專辦“共諜”案的“調查局國安站”人員，10日兵分30路搜索高金素梅住處及“國會”辦公室，高金等人涉貪污治罪條路詐領助理費、違反醫療器材及詐領協會補助款，並非“反滲透法”或“國家安全法”。檢調偵辦高金等人涉貪污詐領人頭助理費案，日前搜索“立院”辦公室約7小時，查扣大批證物，仍持續分析涉案時間及詐領金額。



高金素梅交保後立即在臉書發表聲明，全文如下：



我，高金素梅，從2002年從政以來，經歷了七屆“立法委員”選舉。我沒有任何政治奧援，始終清清白白參政，我的目的衹有一個，那就是全心全意地為族人服務。



從政24年來，我和我的團隊夥伴們不眠不休、一步一腳印地走進部落，深入族人的生活，瞭解族人的問題與困難，並且努力地解決問題。這些成果，我的團隊夥伴們功不可沒，我由衷地感謝他們的奉獻與付出，沒有他們，就沒有今天的高金素梅。



為了爭取原鄉部落的交通車，我努力了十年，直到企業的捐贈之後，政府才有了“幸福巴士”的政策。

