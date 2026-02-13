許宇甄：綠押美國18兆台幣　要台灣人買單

國民黨團首席副書記長許宇甄（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月13日電（記者 張嘉文）針對台美完成“對等貿易協定(ART)”簽署，中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長許宇甄今天表示，包括之前和美國簽署MOU，要對美投資5千億美元，今天簽署台美貿易協定又再加碼848億美元，合計接近6千億美元、約18兆台幣，政府一年總預算約3兆元，這等於押上6年以上的年度支出規模。



許宇甄批評，這筆18兆元的帳單，最終還是由台灣納稅人買單，“賴政府”這種行為，不是在做政策微調，而是對台灣未來的豪賭，這次的協定和MOU，不僅會犧牲台灣人民的就業機會，還犧牲農畜、汽車產業的未來。



國民黨團今天下午召開“回應台美關稅協定”記者會，包括書記長林沛祥、首席副書記長許宇甄、“立委”牛煦庭、賴士葆、陳菁徽等人出席。



許宇甄在會中表示，當“賴政府”用“談得很好”自我陶醉，卻不敢清楚揭示資金來源、回收機制與風險分攤架構時，是不負責任的做法。更嚴重的是，協定用華麗措辭包裝實質讓步。



許宇甄提到，農漁產業承受的從來不是“多元選擇”，而是低價貨源的結構性壓境。以花生為例，雲林為全台最大產區，台產產地價每公斤約140至160元；美國零關稅進口到岸價預估約48元，價差接近三倍，這是價格的輾壓。一旦加工端採購結構被改變，產地價格必然下探，契作縮減，整個農村經濟鏈條向下塌陷，受害的就是農民。



乳業也是受害，許宇甄說，所謂“替代紐西蘭零關稅乳品”的說法避重就輕，美國乳業規模化生產、成本優勢顯著，一旦掌握通路與價格主導權，本土鮮乳的議價空間將被壓縮，契作結構被改寫。這不是單純市場替代，而是供應鏈權力重分配。



許宇甄提到，漁業方面，協定將漁業勞檢納入更高標準與外部監管期待，包含不預告檢查與資格條件設定。行政程序被納入外部審視框架，未來若被認定執行不足，即可能承受貿易壓力甚至制裁風險，這是執法彈性的收縮，也是主權裁量空間的壓縮。



許宇甄說，“賴政府”不能一邊宣稱“歷史性突破”，一邊把成本與衝擊留給基層農漁民與納稅人承擔。如果協定已簽，就必須對受損產業提出具體且長期的支持方案，包括價格穩定基金、產業轉型投資、保險與補償機制，而非臨時補助敷衍了事。談判可以讓利，但不能失衡；可以交換利益，但不能交換監管主權；可以追求國際布局，但不能以農業根基與食安風險為代價。



許宇甄說，國民黨團將嚴格監督協議文本，並要求編列受損產業補償預算，要求政府提供完整衝擊評估與滾動檢討機制，確保這份協定不成為掏空農業、削弱食安、壓縮主權空間的歷史錯誤。