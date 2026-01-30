中評鏡頭：台北建國花市大紅燈籠迎春

來自美國康乃狄克州的姊妹花。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月13日電（記者 莊亦軒）農曆新年將至，台北市建國假日花市進入一年當中最熱鬧的時節。為迎接春節採買潮，花市特別延長營業時間，除原本的周末開市外，春節前夕平日也開市，並拉長每日營業時段，方便民眾下班後前往選購年花與盆景，整體人潮明顯較平日成長。



走進花市，映入眼簾的是高掛於棚架之上的一整排紅燈籠，隨風微微擺動，搭配攤位上滿滿的金桔、蘭花、銀柳與各式年節盆栽，洋溢濃厚年味。部分攤商也特別推出應景組合盆栽與開運擺飾，吸引不少人一次購足。現場此起彼落的叫賣聲、人聲鼎沸，充滿濃郁年節氣息。



不少民眾攜家帶眷前來採買，有人專挑象徵“大吉大利”的金桔，有人則偏好寓意“步步高升”的銀柳與蘭花，期盼新的一年能討個好彩頭。攤商指出，春節前兩週是銷售高峰，許多老顧客年年都會固定回訪，已成為過年儀式的一部分。



現場也可見兩位來自美國的觀光客Kylie及Briana姊妹，特地選在農曆新年期間造訪台灣。她們表示，希望親身體驗華人社會最重要的傳統節慶氛圍，因此將行程安排在春節前夕，走訪花市感受在地年味。兩人對滿場紅燈籠與色彩繽紛的年花印象深刻，直言這樣的花市場景在美國康乃狄克州老家相當少見，充滿節慶活力與異國風情。