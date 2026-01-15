中評鏡頭：屏東勝利星村閃亮　濃濃年味

“2026屏東燈節─勝利星村燈區”的“記憶之花”，用壓克力板的透光特性，以剪影風格將屏東歷史畫面呈現眼前。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月14日電（記者 蔣繼平）即將過年，屏東市的人氣景點勝利星村，今年以“勝利星花開”為主題，利用15組燈飾打造出懷舊味，燈區核心“記憶之花”用壓克力板的透光特性，以剪影風格將屏東歷史畫面呈現眼前，象徵歷史與當代的對話，年前已吸引人潮前往賞燈拍照。



“2026屏東燈節─勝利星村燈區”點燈到3月8日，今年以“星花開”為主題，結合花藝與光影設計，打造宛如繁花盛放的夢幻燈景。共規劃15組主題燈座，以花朵意象結合層層光影鋪陳，讓入夜後的園區在燈光與花藝交織下綻放迷人風貌。



將軍之屋前的“記憶之花”以巨型花朵造型呈現，夜間透過光影層層綻放，詮釋記憶中風華年代的美好意象；“花之路”則以繁花構築成花隧道，象徵幸福與祝福，引領民眾彷彿走入奇幻的花境。



另外，緊鄰勝利星村的遺構公園，則設置“花仙子的衣裳”、“火樹螢花”、“鏡花奇緣”等燈組，巧妙運用斷垣殘壁的空間特色，與花藝光影相互輝映，每一處轉角都充滿驚喜。



2026屏東燈節於1月23日起至3月8日登場，共有四大燈區：勝利星村、縣民公園、萬年溪、內埔客家燈區，共超過40組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌。過年期間吸引民眾前往賞燈、拍照，並結合觀光與消費。