中評關注：美施壓軍購預算　藍白難再擋

賴清德日前召開“國家安全不能等！支持國防採購特別條例”記者會，美國會議員也致函在野黨希望儘速通過國防特別預算案。（照：府方提供） 中評社台北2月14日電（記者 黃筱筠）美國透過眾議院議員致函給“立法院長”韓國瑜與中國國民黨、台灣民眾黨主席，希望儘速通過審議賴清德日前提出的新台幣1.25兆元“國防”採購特別預算案。美方此動作一方面施壓在野黨，要求藍白陣營別再阻擋；另一方面透露對於“賴政府”的不信任，為何處理軍購預算要這麼拖延。在美方以國會施壓在野黨之後，看來藍白陣營就算是想擋也擋不了。



賴清德日前提出1.25兆元“強化防衛韌性與不對稱作戰相關預算與特別條例”，在“立法院”頻遭在野黨杯葛，至今尚未付委審議，引發不少美國議員關切。有美媒報導指出，美國34名參、眾議員聯名致函“立法院長”韓國瑜，以及台灣主要在野政黨領袖等人，針對可能衹有一部分的“國防”特別預算能被通過，表達嚴重關切。



美國會議員致函給韓國瑜等人就是明顯施壓在野黨。賴清德在無黨籍原住民“立委”高金素梅遭到搜查之後，召開“國家安全不能等！支持國防採購特別條例”記者會，再度說明希望在野黨不要阻擋軍購特別預算，兩者時間點很巧合。高金素梅以新台幣100萬交保之後，聲明會持續強力監督天價的1.25兆元軍費。高金的聲明凸顯了司法偵辦她，有警告阻擋軍購特別預算的成分。



在野黨“立委”也會擔心自己成為下一個高金素梅，這會不會也讓在野黨接下來不敢再阻擋軍購預算？



跟日本關係友好，擔任民進黨青年局長、綠委陳冠廷也說，美方國會長期支持台灣，致函突顯在野黨多次擱置“國防”特別預算，已引發國際盟友高度關注，呼籲在野黨應盡速排審，把握當前台美關係的良好契機。



但如果現在正值陳冠廷所說台美關係最好時刻，為何賴清德2024上任以來，至今都還沒有過境美國本土？台美關係真的是史上最好嗎？現在由美國國會議員致函給在野黨領袖，是不是認為賴清德處理此案拖延太久，只好由美國會議員親自出手。



藍營方面也出現風向變化，藍委王鴻薇提及，日本首相搞是早苗拿下眾議院多數，選舉結果證明日本的走向，美國顯然占了上風。她認為國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。國民黨發言人牛煦庭說，對於美方的期待，他們會有回應。