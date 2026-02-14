中評關注：高金痛訴能讓藍白重拴緊發條？

高金素梅獲得交保後，在臉書表達強硬立場。（取自高金素梅臉書） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）無黨籍“立委”高金素梅在農曆春節連假前捲入貪污詐領人頭助理費、詐領協會補助款，及違反醫療器材管理法等3案，13日下午經檢方重新訊問後，諭知100萬元交保，她步出地檢署時，做出沉痛控訴“對於“賴政府”的政治目的，我不會屈服，因為這是我的責任！”



綜觀目前情勢，高金素梅這番話是替自己為整起事件定調，就是執政黨對在野的政治追殺，另一方面其實也在向同為在野的中國國民黨和台灣民眾黨喊話，不能因大罷免大失敗就存在美好幻想，必須重新上緊發條，如果不能同心站在同陣線，只會被一一擊破。



尤其在近來民眾黨“立法院”黨團大換血，更在國民黨未事先知情狀況下，拋出願意在新會期開議後，讓“行政院”版的1.25兆軍購特別條例付委審查，出現藍白合作不穩狀況，綠有見縫插針的機會，高金的遭遇，能否讓藍白重新認清現狀，值得後續關注。



在綠營發動的大罷免大失敗收場後，在野陣營內部確實瀰漫一種氣氛，認為綠營既然吃了敗仗，接下來應會收斂些，至少在針對在野打擊上的火力會減弱。某種程度，這種判斷讓藍白之間的緊繃感稍有鬆動，加上2026縣市長和議員的選舉腳步漸近，藍白雖走合作方向，但各自有各自的盤算與布局。



高金素梅隨後發表聲明，把自己24年從政歷程重新講了一遍，同時也點出自己在“立法院”的幾項立場，包括反對1.25兆“國防”特別預算、質疑“賴政府”對美關稅讓步幅度過大，以及持續為原住民族歷史正義發聲。這些議題都與民進黨政府立場多有衝突，支持者高金者會認為是這次事件正是打壓異己，但執政黨仍會強調依法偵辦，雙方各說各話。



對藍白而言，重點不只在聲援高金素梅與否，而在後續在野勢力怎麼合作對抗這樣的肅殺氛圍。尤其民眾黨團改組後，率先釋出願讓軍購特別條例付委審查的訊號，讓國民黨措手不及，也讓外界質疑藍白默契是否鬆動。