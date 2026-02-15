勞動黨：嚴正反對附庸貿易跪美舔美

“台美對等貿易協定”（Agreement on Reciprocal Trade，ART）正式簽署，賴清德13日上午召開“因應台美簽署貿易協議新局”記者會。(府資料照) 中評社台北2月15日電／台美關稅談判底定，勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇15日發表聲明，嚴正反對附庸貿易與司法清算，拒絕“台獨路線”下的威權擴張與毀台災難。並強調台灣人民要的是兩岸和平帶來的實質紅利，拒絕當跪美、舔美的財政祭品，更拒絕成為“台獨”路線下的戰爭炮灰！



聲明全文如下：



2月13日，民進黨政府簽署“台美對等貿易協定”（ART），並大張旗鼓宣傳其為“經貿里程碑”。然而，剝開官方“關稅互惠”的糖衣毒藥，我們看到的卻是一個對外喪權讓利、對內威權鎮壓的權力怪胎。當前的兩岸敵對路線正以犧牲台灣的經濟自主權、民主法治與全民福祉為代價，強迫我們全社會接受“賴政府”的“台獨”主張以及兩岸敵對政策的災難性後果。



一、 戳破ART協定的謊言：這是一份不對等的出賣主權讓渡書



民進黨政府宣稱ART協定確立了“15% 對等關稅，但事實卻是財政資源的倒灌與自主權的自我閹割。“行政院”宣稱在農業談判上“有為有守”，實則是全面棄守。



官方掩蓋了全面開放美國牛內臟（心、肝、腎）、30月齡以下頭骨等高風險部位對食安的衝擊；所謂“300億農安基金”，對比未來五年承諾採購848億美元（約2.72兆新台幣）的巨額能源與設備支出，簡直是打發基層農民的遮羞費。這是用本土農業與大眾食安去換取統治利益的政治輸誠。



其次，民進黨政府宣揚採納美國《關稅法》第307條（禁止強迫勞動產品輸入）是為了提升信任，實則是引進外部行政手段來干預台灣產業發展。一旦認定權握在美國海關手中，這套標準就變成了針對台灣企業的“經濟枷鎖”與貿易壁壘，讓台灣的工薪大眾與企業生計，隨時面臨被美國單方面定義、單方面斷鏈的威脅。這並非保障勞權，而是將台灣的產業自主權拱手讓人。

