民團聲援高金素梅　痛批綠進行政治恐嚇

高金素梅涉助理費等案，13日以新台幣100萬元交保，統派團體15日發表聲明聲援。(照:中評社 資料照) 中評社台北2月15日電／無黨籍原住民“立委”高金素梅涉助理費等多案遭檢調搜索、約談，13日以新台北100萬元交保，終於能回家過年。台灣地區政治受難人互助會等發起聲援，15日發表聲明強調，這不只是一般司法辦案，而是“政治辦案”，要把異議者拖進漫長消耗戰、逼迫社會沉默，並警告所有敢反軍購、反對“台獨”“抗中毀台”路線、主張兩岸和平的民意——下一個就是你。



聲明全文如下：



近日，原住民在野“立委”高金素梅及其團隊遭檢調搜索及“國安”體系介入偵辦。面對外界所稱多屬財務或行政爭議，卻動用如此力道及規模偵辦，我們有理由合理質疑：這不只是一般司法辦案，而是“政治辦案”——以司法與輿論作為工具，先摧毀高金素梅的社會公信力、再摧毀監督聲音，向社會釋放“敢監督就要付代價”的政治恐嚇。



所謂“助理費、補助、快篩”更像煙霧彈：用司法名義包裝政治目的，就是為了製造震懾，把異議者拖進漫長消耗戰、逼迫社會沉默，並警告所有敢反軍購、反對“台獨”抗中毀台路線、主張兩岸和平的民意——下一個就是你。



“賴政府”強行推動的所謂“抗中保台”路線，正把台灣民主政治從民生與和平的討論，推向敵我劃線與忠誠測試。當敵我政治成為統治手段，“國安”就成了執政威權的擴權通行證，行政權得以凌駕立法監督、壓過公共討論、集中權力，為“台獨”意識形態動員服務。這不是制度偶發，而是“台獨”路線的必然結果：要你少質疑、要你快服從、要你閉嘴。



我們必須指出：“台獨”路線之所以是台灣的災難，不在口號，而在它必然導向的毀台代價。第一，它把台灣推向戰爭的高度風險中：當政治被綁死在“對抗升級”的單一路線，外交、軍事、經貿都被迫服從衝突邏輯，最終承擔代價的不是個別的政治菁英，而是全體民眾的生命安全與生計。

