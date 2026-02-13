中評關注：英系春節累積影響力　賴擔憂？

蔡英文初一陪同蘇巧慧參拜新北3間廟宇。（蘇巧慧辦公室提供） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）蔡英文雖已卸任，但在新春期間，仍然陪同縣市長或縣市議員的參選人在各地參香，除了拉抬黨內參選人外，也趁機累積自己的人氣。尤其，大年初一就陪同英蘇同盟、民進黨提名新北市長參選人、綠委蘇巧慧參香，選擇非新系被提名人，賣力拉抬，有其政治考量，持續累積政治能量。而賴清德是否擔憂英系坐大，因此拉攏高雄市長、英系陳其邁，未來陳會有機會更上一層樓？



賴清德18日到高雄參香，突然點名英系陳其邁不可能輕鬆太久，未來還要幫“中央”承擔台灣的工作，被解讀將賦與陳更大的任務。賴此說法是要陳擔任“行政院長”職務嗎？賴拋出這個說法是擔憂英系坐大，影響未來自己的連任路，是拉攏陳其邁？還是要與英系共享權力，有待後續觀察。



但已卸任的蔡英文春節公開活動持續，大年初一先是到台北市覺修宮參香，爭取黨內市議員提名的台北市議員、湧言會顏若芳、林延鳳等都陪同蔡。而蔡英文在春節期間最力挺，莫過於英蘇同盟的蘇巧慧，初一下午連跑新北3個廟宇，包括：五股賀聖宮、板橋慈惠宮，板橋接雲寺，非常積極拉抬蘇巧慧的選情。



蔡英文在春節期間除了與非賴系的黨內參選人同台以外，網路社群的聲量維持一定高度。除夕前貼春聯就與自己的愛貓同台，提及自己的愛貓在監督她有沒有把春聯貼歪。接著除夕年夜飯時間，也上傳跟蕭美琴合體吃年夜飯的照片。而之前還提到英系高雄市長陳其邁送給她的大型超人力霸王的提燈，順勢拉抬高雄超人力霸王活動，英系政治人物在春節期間曝光度很高。



蕭美琴農曆初一、初二、初三也安排了新春參拜廟宇的活動，初二兩場參拜行程都在新北市，積極拉抬蘇巧慧。初三也到台南開基玉皇宮，拉抬獲得黨內提名的非賴系台南市長參選人陳亭妃。



在蔡英文之前，蘇巧慧也陪同賴清德回到故鄉新北市萬里參香，蘇巧慧農曆過年第一天，除了與蔡英文同台，也與賴清德同台。這代表了新北市是激戰區，尤其，在中國國民黨籍台北市副市長李四川宣布2月底請辭，3月將回到熟悉的新北市，藍軍新北整合士氣大振。蘇巧慧搶在李四川還未被正式提名之際，搶先在春節期間積極跑廟宇，比起李四川已經率先開跑。



加上目前藍白還沒談好新北市如何整合，台灣民眾黨主席、被民眾黨提名參選新北市長的黃國昌，也同樣趁著農曆春節到新北各廟宇參拜。新北市長這場選戰，如果藍白沒有整合好，民進黨等著坐收漁翁之利。因此，這局選戰非常關鍵，也因此賴清德與蔡英文、甚至蕭美琴等都積極陪同蘇巧慧拜票、走基層。一但真有機會讓蘇拿下勝利，賴、蔡都想要當功臣。