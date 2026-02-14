中評關注：台中藍軍難整合　姐弟之爭仍持續

台中藍軍難整合，鄭麗文和盧秀燕都被大扣分。（中評社資料照，國民黨提供） 中評社台北2月19日電（記者 張嘉文）2026縣市長選舉腳步漸近，中國國民黨的六都市長人選僅剩台中未底定，資深“立委”楊瓊瓔與“立法院副院長”江啟臣的姐弟之爭仍在持續，國民黨中央雖定調在三月底進行內參民調決定人選，但台中地方基層焦急不已，這個農曆春節也因為領頭羊尚不明，無法聚焦而導致氣勢有些渙散。



綜觀台中情勢，如果真照現在這樣發展下去，對於黨主席鄭麗文和被視為2028熱門的黨籍台中市長盧秀燕都是大扣分。對鄭麗文來說，會被詬病的是，如果黨內協調人選不成，都只能回歸制度的鐵板一塊，黨主席該發揮的功能在哪？對盧秀燕來說，則因為藍營有了新北市長侯友宜出面整合協調新北成功的案例，盧更會被質疑，究竟她的政治能量和份量有多少？



民進黨在台中市長部分，已早早便徵召提名台中“立委”何欣純，且賴清德已多次前往台中替何加持，顯然台中這一局在綠營角度來看，是有機會攻破的。



而台中藍軍遲遲無法整合，似乎是整體政治節奏的失衡。因民進黨早早完成布局，提名人選確立後即展開基層經營與政策鋪陳，反觀國民黨仍陷於內部競逐，且一再被媒體炒作成內鬥的焦點。對支持者而言，等同於戰場尚未對外開打，內部已先消耗戰力，這種局面拖得越久，對地方士氣與組織動員可能都是實質損耗。



從鄭麗文領導的黨中央角度來看，回歸制度並非錯誤，但政治領導的核心在於掌握時機與方向，而非僅依賴機制運作。制度可以解決公平性問題，卻難以處理整合的政治情緒。初選競爭本就容易留下裂痕，若未能在競爭過程中同步建立整合氛圍，即使最後結果出爐，落敗一方支持者是否全力歸隊，仍是未知數。這也是藍營基層會檢視鄭麗文，在關鍵縣市是否具備足夠政治判斷力，能否果斷做決定，而非僅扮演程序管理者角色。



對盧秀燕而言，台中的情勢對她則是重中之重。台中這一局能不能順利在她手中順利接班，是盧秀燕未來在政治路上能否更上一層樓的關鍵，所以如果接班布局遲遲無法穩定，不僅影響國民黨整體選情，也將連帶影響外界對盧的政治影響力評價。尤其在新北市已整合成功的前例下，台中反而陷入僵局，自然會被拿來對比，進一步放大盧秀燕的領導力是否足夠的疑問。



以台中情勢來說，只要藍軍順利整合後，這局要拿下的成功率很大，只是整合過程的拖延，就讓變數增多，成功率下降，更牽動國民黨整體氣勢與未來權力布局，鄭麗文和盧秀燕能不能在春節過後更加大力度介入協調，是後續須關注的重點了。