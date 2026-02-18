中評關注：蔣萬安高人氣值得盧秀燕深思

台北市長蔣萬安春節期間安排密集的拜廟行程，所到之處都展現了高人氣。（台北市政府提供） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台北市長蔣萬安農曆春節行程滿檔，年初一開始規劃連續3天造訪北市23座知名廟宇走春祈福，所到之處皆受到民眾熱烈歡迎，展現超強人氣，走勢儼然已成藍營最強母雞。



對於蔣萬安來說，當前首要目標當然是尋求2026市長連任，從綠營至今始終無法推出挑戰人選的局面，可大約看出選情穩定程度有多高。也因此，藍營也開始出現一股對於蔣萬安未來該如何布局的討論聲音。充滿了想像，尤其是是否可能直攻2028的可能性。



但以現實狀況和黨內的論資排輩，加上藍營已連三次推出市長跳攻大位人選（朱立倫、韓國瑜、侯友宜）都失敗的前例，蔣萬安的政治安排似乎還有討論空間，2028這一局還不急著強推他上場，可是蔣萬安颳起的旋風，卻值得藍營準備攻大位，尤其是被視為熱門人選的台中市長盧秀燕，未來如何借助蔣的人氣推波助瀾，或者是也跟上腳步，創造屬於盧自己的人氣，非常值得深思。



綜觀蔣萬安的高人氣並非偶然，而是先天條件背景加上後天的努力養成所致。最關鍵的是，蔣萬安在面對重大政治攻防時，並未選擇迴避，而是多次站上第一線反擊，直接與民進黨交鋒。這樣的作法讓支持者感受到他承擔壓力的態度，也強化領導者形象。



對照之下，盧秀燕長期以來採取較為穩健甚至避免正面衝突的路線，雖有助於降低政治風險，但也相對不易累積強烈的個人聲量。兩人在政治風格上的差異，正是人氣消長的重要因素之一。



此外，蔣萬安在年輕族群中的支持度逐步提升，對國民黨而言具有特殊意義。過去藍營在年輕選票上長期處於劣勢，但蔣萬安的出現，讓這樣的結構似乎開始出現變化。這也使得民進黨過去慣用的招式，在蔣身上較難發揮效果。



雖說蔣萬安目前最重要的仍是穩固台北市的執政基礎，對藍營就等於是在累存深厚本錢，只是蔣所展現的人氣，已讓他成為藍營未來布局時無法忽視的重要角色。也因此，對被視為2028熱門人選的盧秀燕而言，蔣萬安的崛起就具有指標意義。



盧秀燕在台中8年，執政穩健，施政表現受到肯定，但在全台的人氣累積仍有進一步擴展空間。蔣萬安對盧秀燕而言，既是一種助力，也是一種對照。盧若要更進一步從穩健執政，走向更具影響力的人物，將是未來必須面對的重要課題。