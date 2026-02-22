盧秀燕示好美國　未必有利大位

台中市長盧秀燕年初一發春聯，表態支持軍事預算。（台中市政府提供資料照） 中評社台中2月23日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕將在3月訪問美國，被解讀是布局大位的“面試”之旅，盧在春節大年初一，特別在媒體面前表態支持軍事預算，向美方示好，然而此舉不只與黨主席鄭麗文的路線相左，也忽略了美方並非影響其角逐大選正當性的直接因素，而是年底台中市長選舉“能否交棒成功”。



盧秀燕在面對黨內台中市長提名僵局，始終採取“不沾鍋”路線，未展現身為藍營大老的協調能力，與黨務、選務疏離，卻重點放在經營對美關係，是否本末倒置，值得觀察。



當前國民黨內的戰略路線，可以發現盧秀燕的政治抉擇與黨中央出現分歧，黨主席鄭麗文的路線強調應重拾國民黨傳統優勢，也就是積極經營並穩固兩岸關係，以此作為確保台海和平穩定與台灣發展的基石。相對而言，盧秀燕近期的論述與作風則更為向美方靠攏，其策略或許是考量到所謂的“主流民意”，試圖藉由調整政治光譜來拓展中間選票。



然而，此路線與民進黨趨同，並忽略了真正影響台海和平穩定的根本解方在於兩岸關係的實質和緩。事實上，國民黨內具備角逐2028年大選潛力的政治人物並非盧秀燕一人莫屬，包括台北市長蔣萬安與“立法院長”韓國瑜等人皆是強而有力的競爭者。相較於盧秀燕在兩岸論述上的保守與謹慎，蔣萬安與韓國瑜在面對兩岸議題時顯得更為勇於任事且敢於表態，這使得盧秀燕向綠營靠攏的戰略能否實質獲得藍營支持者的廣泛認同，仍有相當大的商榷空間。



盧秀燕積極向美方示好，無疑是為其3月的訪美“面試”之旅進行政治鋪墊，但從務實的政治操作層面來看，真正決定她能否順利取得角逐2028大選門票的關鍵因素，並非華府的眼光，而是2026年底台中市長選舉“能否成功交棒”。

