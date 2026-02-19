嗆聲如影隨形　綠營視黃國昌眼中釘

黃國昌春節行程遇到嗆聲如影隨形，新北藍白合動向成為焦點。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）春節過後，藍綠白新北選戰佈局成熱門焦點，而台灣民眾黨主席黃國昌春節拜票行程就遇到4場民眾抗議，可說是“嗆聲如影隨形”，但這也代表黃國昌對綠營有一定威脅，才讓綠營支持者如此窮追不捨。三月即將進入藍白整合的關鍵時刻，也將迎來前民眾黨主席柯文哲官司一審宣判，藍綠白政局運籌帷幄，動見觀瞻。



春節假期期間，常常是台灣政治人物發紅包袋、發發財金，與基層選民搏感情的時間，且通常臨近過年，民眾多口說好話，較少會有抗議嗆聲的場面。不過，衝刺2026新北市長選情的黃國昌卻一連遭遇4場嗆聲，其中3場就在新北市，分別是14日的板橋區、17日的新莊區、21日的中和區，另一場則是20日在彰化，春節行程可說是嗆聲如影隨形。



不過，反面來看，這也代表身為第三小黨的民眾黨、黃國昌對綠營支持者來說，具有一定的殺傷力，才想方設法要讓黃國昌在鏡頭前出洋相，並藉此讓民進黨支持者、青鳥看起來很爽的方式，成為聚攏基層的手段。



2026新北市長選戰中，民進黨已徵召綠委、前“行政院長”蘇貞昌女兒蘇巧慧出戰，而中國國民黨籍台北市副市長李四川將在2月底請辭，國民黨現任新北市長侯友宜已表態“全力支持”，國民黨秘書長李乾龍也已對外表達，“預計3月初啟動徵召”。緊接著，藍白將在3月陸續進入整合談判的關鍵時刻。



2026年藍白整合是否順利，新北市的確是重中之重，藍營在新北市執政至今已逾21年，還不敢說有民心思變的情況，但在綠營抹紅猛攻國民黨主席鄭麗文的情況下，李四川又非如侯友宜2018年般已在新北市擔任副市長4年，有豐富跑基層經驗能無縫接軌，藍營並非穩操勝券。綜觀過去新北市長選舉，最驚險莫過於2014年朱立倫只贏游錫堃2.45萬票（朱95萬9302、得票率50.06%，勝過游93萬4774票、得票率48.78%）。

