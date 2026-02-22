“賴政府”一味跟隨美國　討不到好處

賴政府日前以珍珠奶茶形容鄭麗君對美關稅談判有為有守，但現在美國的關稅再度出現變化。（行政院提供資料照） 中評社台北2月23日電（記者 黃筱筠）農曆年前“行政院秘書長”張惇涵才舉起珍珠奶茶，形容對美關稅談判有為有守，但這個農曆年都還沒結束，美國最高法院裁定特朗普的全球性關稅無效後，特朗普先是援引貿易法對全球徵收10%進口關稅，隨即再度加碼，將把全球關稅提高至15%。“賴政府”宣稱成功的對美關稅談判，恐怕要再重新談。“賴政府”一味跟隨美國、討好美國，但在特朗普充滿“變數”之下，恐難討到好處。



“賴政府”派出“行政院副院長”鄭麗君前往美國華府談判並簽署“對等貿易協定”，確立對等關稅15%且不疊加，並且一再宣稱是賴團隊努力的成果，還把宣稱正面的談判都推給領隊的鄭麗君，希望拉抬鄭的聲勢，順勢想要讓鄭麗君能夠參選台北市長，與現任中國國民黨籍蔣萬安一決高下。



賴清德在新春過年期間到各縣市廟宇參香時，也一再提到對美關稅談判成功，希望拉抬年底民進黨全台縣市的選情。



但在美國最高法院裁定特朗普的對等關稅無效後，特朗普隨即引用《1974年貿易法》122條款，宣告對全球徵收15%暫時性關稅，是否代表之前“賴政府”對外宣稱的談判成果都要重新來過？台灣民眾最在意的台積電將有四成產量移到美國等談判內容，還要持續嗎？



“賴政府”一味跟隨美國政策、討好美國，就連對美特別軍購案，在無法成功遊說國民黨與台灣民眾黨力挺之下，都由美國國會致函施壓台灣的“立法院長”韓國瑜與在野黨，甚至由美國智庫學者出手提及，在野黨再不通過特別軍事預算案，要取消在野黨以及家屬的綠卡及美國簽證，這是非常嚴重的威脅，也很難想像一向號稱民主自由的美國，會出此下策。



現在美國最高法院判決特朗普宣布的全球高關稅無效之後，特朗普宣布改援引1974年貿易法第122條，自24日起對全球貿易夥伴課徵10%關稅，隔日再將稅率上調至15%。特朗普課徵全球各國高關稅已經成為他任內強推的政策，不管美國法院怎麼判決高關稅違憲，特朗普似乎就是心一橫。