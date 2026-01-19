船仔媽香火盛　湄洲媽祖落腳嘉義400年

新港奉天宮。（中評社 莊亦軒攝） 中評社嘉義2月23日電（記者 莊亦軒）從福建湄洲祖廟到台灣笨港，再由笨港（雲林縣北港與嘉義縣新港一帶）遷至蔴園寮（嘉義縣新港），嘉義新港奉天宮開台媽祖的信仰軌跡，見證了台灣早期移民渡海拓墾的歷史滄桑。



相傳明朝天啟二年（1622年），先民為求橫渡險惡“黑水溝”平安順遂，特地前往福建省湄洲媽祖祖廟恭請聖像隨船護佑。船行至笨港一帶時，媽祖神示永駐此地，自此落腳台灣。因隨船渡海而來，民間稱之為“船仔媽”；又因護佑先民開墾笨港，遂尊為“開台媽祖”。



適逢農曆新春期間，新港奉天宮內外香火鼎盛，信眾絡繹不絕。正殿前長長的人龍手持清香與供品，依序入廟參拜，空氣中瀰漫檀香與鞭炮餘煙的氣味。廟前廣場擺滿鮮花與果品，紅燈籠高掛簷廊，與金碧輝煌的廟宇建築相互輝映，喜氣洋洋。信眾有的虔誠雙手合十默禱，有的全家老少一同前來求平安、求財運、求學業順遂。



清朝康熙年間，笨港逐漸成為台灣早期重要聚落之一。康熙三十九年（西元1700年），地方仕紳與居民集資興建天妃廟，隨著封號晉升改稱天后宮，歷經乾隆年間多次修建，香火鼎盛。笨港一帶成為商旅雲集之地，媽祖信仰更深植人心。



笨港溪水勢湍急，屢遭氾濫。乾隆十五年（西元1750年）溪水暴漲，將笨港街區一分為二，形成笨北港與笨南港。嘉慶年間再度洪水橫溢，加上颶風侵襲，街肆傾圮，天后宮亦受波及。嘉慶四年（西元1799年）風災重創，廟宇遭沖毀，居民只得護送神像與文物東遷蔴園寮（今嘉義縣新港鄉），暫奉於肇慶堂土地公廟。



水師提督王得祿捐資倡建新廟，地方士紳合力籌建，於嘉慶十六年（西元1811年）落成，定名“奉天宮”。自此，新港奉天宮成為開台媽祖的重要信仰中心，也象徵著民俗信仰隨福建移民腳步在台灣落地生根。