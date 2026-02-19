賴清德點名陳其邁　沒表面簡單

民進黨籍高雄市長陳其邁19日在臉書發文，拿著韓團HIGHTLIGHT手燈照巧妙回應時事。（圖：陳其邁臉書資料照） 中評社高雄2月23日電（記者 蔣繼平）賴清德春節期間點名民進黨籍高雄市長陳其邁未來要幫忙“中央”引發熱議，陳其邁 隔天幽默回應化解。賴清德或許在意2026選戰成績，不過高雄綠營在市長初選後內部阻力仍大，3月起還有議員初選接力登場，派系壁壘分明，台北與高雄想的不一樣，陳其邁展現幽默或許代表時間尚未成熟。



賴清德18日赴高雄廟宇參香祈福時表明陳其邁“麥克風以後會比較大隻”，並點名未來將進軍中央。對此，陳其邁19日在臉書發出拿著韓團HIGHTLIGHT手燈幽默回應“其實，昨天賴清德‘總統’說的我以後會拿‘麥克風比較大支’，就是這一支啦！”



由於陳其邁任期進入最後一年，未來動向受關注。賴清德到高雄走春拜廟的這段明示，也被外界拿來解讀，一方面是討論陳其邁未來卸任後有機會接“閣揆”，但也被解讀是要先努力輔選，讓綠營在高雄可以順利高票接棒，等於是同時拿出胡蘿蔔與棍子。



上演此橋段，背後脈絡也可以看出綠營在高雄隱藏的一些隱憂。最顯而易見的，民進黨內高雄市長初選賴瑞隆以55.9995%勝出，但邱議瑩以55.3807%居次，兩人差距僅0.6188%，第三名為許智傑51.9022%、第四名林岱樺50.5986%。



雖然綠營普遍期待透過春節走春，利用過年團圓過節，一片祥和的氛圍下，塑造黨內在高雄市長初選後好的團結開始。不過目前觀察綠營氛圍，衹有發現賴瑞隆緊黏陳其邁拜廟、發小紅包，雖然營造接棒畫面，但似乎還只是皇城內一片祥和。



其次，民進黨六都的市議員初選民調將於3月2日至4月10日舉行，目前已二月下旬，3月開始勢必有一番各選區競爭，這次高雄綠營兩大派系新潮流菊系、湧言會各自明顯站隊，且綠委也都各自輔選子弟兵，所以高雄市長初選後仍是涇渭分明。