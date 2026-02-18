台灣人春節瘋拜廟　看出這現象

台灣民眾春節假期，湧入全台廟宇拜拜求平安和發財。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月23日電（記者 張嘉文）2026丙午年俗稱“火馬年”，被認為財運能量強盛，讓台灣民眾在這個春節期間，全台都瘋拜廟求財，各地負盛名的廟宇都創下參拜人次新高。



民眾求神拜佛所為大概不脫兩件事，一是平安健康、二是能發大財。只是台灣民眾這樣瘋拜廟求發財的現象，對照執政民進黨政府大力宣傳台灣經濟創新高的現象，似乎有所矛盾，更多的是看出台人心中似乎徬徨無助、無力改變現狀的心聲，才需要拜廟，希望冥冥中的無形力量能帶來改變，這當中透露出的訊號，顯然值得深思。



2025年台灣經濟成長率達8.63%，創下15年新高，台股更突破3萬3千點關卡，表面上呈現一片榮景。然而，多數民眾的實際感受卻與統計數據存在明顯落差。依統計數據，約七成勞工薪資低於平均水準，僅約一成多的從業人口集中在半導體與AI相關產業，多數民眾無法分享經濟果實。換言之，台灣經濟呈現典型的M型化結構，當經濟成果集中於少數族群，社會大眾自然難以產生安全感。



除此之外，影響台灣民眾信心的不只經濟問題，還包括整體外在環境的不確定性。尤其近年來兩岸關係持續處於高度緊張對立狀態，戰爭陰影始終籠罩台灣上空，民眾對於兩岸可能發生衝突的憂慮或者是預期感，明顯上升。同時，美國總統特朗普掀起的關稅風暴，仍持續衝擊台灣中，都讓一般民眾對新的一年難有過度樂觀的期待，想要拜廟求平安、發財的心理，也就不難理解。



這樣的現象其實除了執政者須正視外，在野的中國國民黨和台灣民眾黨也非常值得注意。因為，當多數民眾對現實感到無力，代表他們不只是對執政者的不滿，一部分也是在等著看在野人士能否能提出具體解方、替大家帶來改變。



特別是志在重返執政的國民黨，如何解讀這股瀰漫在社會中的不安與無力感，並轉化為具體可行的經濟政策與穩定兩岸的論述，可能就是未來爭取民心的關鍵。