中評專論：特朗普走衰　台灣會輸很大

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電（評論員 林淑玲）美國白宮官員日前表示，總統特朗普將於3月31日至4月2日訪華。外界預料美中貿易與台灣議題將成焦點。正值美國最高法院推翻特朗普政府關稅措施打亂全球經貿，特朗普訪華與關稅兩個因素加起來讓台灣陷入極度被動，民進黨一味“跪美”將會輸很大。



可觀察到，有關特朗普訪華消息一路都是美方主動發佈，早在去年11月習特通話後，特朗普就在社交平台上發文宣布已接受邀請，計劃2026年4月訪華。2月20日再向主流媒體提到具體的訪華日期。但中方對特朗普訪華等事迄今未證實。這意味著，特朗普把訪華看得很重要，他希望透過訪華達到他的目的，緩和美中緊張關係，營造政績。



當特朗普積極想訪華，勢必要付出一些代價。



習特去年11月通話時，習近平就講得很白，“台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分”，並引用二戰時期中美曾並肩作戰的歷史，呼籲美中共同維護戰後成果。中方也對美國對台軍售案表示關切，要求美方務必慎重處理相關問題。



雖然中方沒有對外明講，但台灣問題絕對是特朗普訪華的“前提”之一。在美方高調向全球宣布特朗普3月31日華訪之際，中方卻保持沈默，可看出美中暗中的角力。



因此，從去年習特通話鋪陳來看，台灣問題必定會上習特會談判桌，如果特朗普有求於中方較多，就必須做更多妥協。台灣問題是美中關係重中之重，最新的轉折是，特朗普對等關稅政策遇到麻煩，民調又積弱不振，期中選舉岌岌可危，他如果想要在美中關係取得利多來扭轉執政劣勢，免不了要在台灣問題上多讓一些。



民進黨政府當然也瞭解這個狀況，且一路緊抱特朗普大腿不放。但綠營沒料到的是，特朗普雖看來強硬無比，最近卻一路走衰。由美國《ABC》、《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）於2月12日至17日進行的最新民調顯示，多達64%的美國民眾對特朗普關稅處理感到不滿。無論男性、女性、各個年齡或白人、黑人、西班牙裔和亞裔，都對特朗普處理關稅的方式表示不滿。這對剛被美國最高法院認定關稅違法的特朗普來說無疑是雪上加霜。且特朗普的不滿意度已飆升至60%，創下其“2.0任期”以來的新高點。