新一波關稅　台灣稅率高於日韓競爭優勢落後

賴清德3日召開“台美經濟繁榮夥伴對話”記者會。（中評社 資料照） 中評社台北2月23日電／美國總統特朗普對等關稅違法，但特朗普立即援引122條款課徵150天的15%加成關稅，且新關稅將疊加原本基本稅率。傳產機械業人士指，相比競爭國家，台灣相對優勢已被削弱。政府人士也坦言，美韓有自由貿易協定（FTA），美日也有貿易協定，因此臨時關稅疊加後，台灣傳統產業稅率會高過日韓，競爭優勢會落後，因此台美對等貿易協定（ART）一定要執行。



根據《中時新聞網》報導，代工廠高階主管私下透露，與AI、半導體高度相關產業，不適用對等關稅，而是301條款，台灣有相對競爭國家的豁免地位，因此對半導體、伺服器代工等產業影響有限，與其他機械、傳產的行業比較有關。



特朗普在基礎稅率上加徵15%臨時關稅，工具機業者指出，台日韓在高階傳產屬競爭對手，不過美韓有KORUS FTA優惠稅率，且日本在部分機械產品也有優惠利率保護，相比台灣，日韓更能緩解關稅衝擊。



淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆指出，美韓簽有自由貿易協定，在FTA關稅趨近於0的架構下，現階段反而形成0%+15%的相對優勢，使台韓原本條件易位。若台美貿易談判缺乏對等與透明，一旦條件變動，原本強勢的談判地位恐迅速轉為被動。



他認為，美方新一波關稅布局，反而提供重新調整策略契機，不如藉“國會”審查機制，推動與美洽簽雙邊投資協定等具FTA等級的制度性協議，確保長期穩定。



政府人士也表示，美韓FTA上路後，目前韓國輸美產品基本稅率多數已都是0，因此比較臨時關稅，韓國將是最優惠，日本稅率次之，台灣確實最吃虧。政府須趕緊向美國確認，ART給台的15%關稅且不疊加承諾，仍然有效。



至於東南亞的基礎傳產競爭，若在輸美加成關稅衹有10%時，同性質的台灣產品沒優勢，但提高到122條款的15%上限，越南、印度等國平均稅率將超過20%，而台灣在加權後稅率則在15.7%，相對有優勢。



傳產業內人士強調，現在局勢對台灣傳產最不利之處在於，原本1月談定的15%台美協議關稅已從保護傘變成天花板，在目前全球平均關稅僅8.3%環境下，台灣須加速與美方磋商，確認是否能連動適用更低的臨時基準稅率，否則將出現隱形成本。



政府也應注意競爭國是否低價搶單，同時目前中小型企業對特朗普關稅的不確定性已麻痺，政府應協助業者瞭解，並持續向美方爭取232條款的細項豁免，確保傳產在國際市場不吃虧。