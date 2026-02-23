“立院”遷址傳韓國瑜看上圓山飯店或空總舊址

圓山大飯店。(中評社 資料照) 中評社台北2月23日電／“立法院”自1958年以來進駐台北院區現址，歷經數十載，現有空間早已不敷使用，且常被詬病各單位雜亂、空間缺乏，“立法院”是否遷建成為各屆“立委”關注焦點。近日傳出，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜有意將該院遷至台北圓山飯店，或另於空軍總部舊址興建新院區。



“國會”遷建的議題每屆都有人提出來討論，但總是只聞樓梯響，一直到第10屆民進黨籍游錫堃院長任內，成立“立法院國會擴建規劃暨監督委員會”，才在選址進度上有了意義上的前進。當初研擬的6處遷建基地，包括中正紀念堂園區、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、高鐵彰化車站特定區、宜蘭縣中興文化創意產業園區。



根據《自由時報》22日報導，韓國瑜曾向朝野黨鞭說明兩套遷建構想方案，包含遷院至台北圓山飯店或空軍總司令部舊址，興建新院區。



空軍總部舊址位於台北市仁愛路，土地管理機關為“財政部”國財署，目前主要用途有“文化部”設置的台灣當代文化實驗場及“經濟部”中小企業處的社會創新實驗中心。



圓山大飯店的土地與建物均為“交通部”“觀光署”，並委由財團法人敦睦基金會負責經營。



報導稱，韓國瑜有兩大方案。方案一為徵收圓山飯店，將其整體規劃為新的“立法院”院區，作為主要開會與辦公空間。現有院區則轉型為圖書館或議政博物館。方案二則是在空軍總部舊址興建全新“立法院”大樓。