卓榮泰新春團拜迅速結束　赴五院茶敘

“行政院長”卓榮泰率官員進行新春團拜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）結束9天的春節連假，今天上班日是農磿正月初七，“行政院長”卓榮泰23日上午率“政務委員”出席新春團拜，但因稍晚賴清德將邀五院院長於“總統府”內茶敘會談，卓在團拜過程僅發表談話，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵都沒講話，約10分鐘就迅速結束。



卓榮泰致詞時表示，行政、立法兩院必須化解過去許多障礙，稍晚在喜氣洋洋的狀況下，把過去不適宜的事情，在新的一年暫時擱置。



至於媒體問及要與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜在茶敘上說什麼？卓榮泰笑說，新年快樂。



“行政院”23日舉辦新春團拜，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等官員出席，“行政院”也特別掛上“吉祥、如意”的掛軸，地上擺設造型鞭炮、金元寶，讓現場更添喜氣。



卓榮泰致詞時滿臉笑容地說，初七開工日，我們應該喝七喜、可樂，象徵七喜春來、可喜可樂，這是我們過去一年努力的成果，去年台灣經濟成長率8.63%是最高的，但接下來該努力的是如何讓經濟發展的成果，讓全民共享。



卓榮泰說，“中央”與地方絕對要比過去更充分的合作，行政、立法兩院也必須化解過去的許多障礙，稍晚賴清德就會邀集五院院長茶敘，在喜氣洋洋的狀況下，是不是能把過去的成果，讓大家共享，但把過去一些不適宜的事情，在新的一年能暫時擱置。台灣還有很多工作必須大家齊步向前，是不是能往這方向進行？



卓榮泰指出，若行政、立法兩院工作能順利推動，他也要拜託所有同仁，我們不畏艱難、不懼挑戰，大家分工合作，各部會更密切的溝通聯繫，才能夠因應我們期待的新變局。



卓榮泰笑說，在新年新春這一天，我們大家互道恭喜、繼續努力，大家一起平安健康，新年快樂。