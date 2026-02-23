賴邀茶敘談化字　指韓國瑜人未到聲先到

賴清德、蕭美琴、韓國瑜等人向台灣民眾祝賀。（“總統府”提供） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）今天上班日正月初七，賴清德邀請五院院長茶敘，並特別準備核桃糕、金桔茶，盼未來朝野可以和諧、台灣能大吉大利、社會能吉利圓滿。賴清德致詞時笑說，感謝中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，人還沒到，聲音已先到，用一個“化”字點出今天茶敘的方向。去年的確錯過許多機會，在新的一年開始，我們把握這個契機。



賴清德強調，台灣面臨內外諸多挑戰，我們必然是要朝向化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為“國家”大利、化干戈為玉帛。雖然這非常困難，並非一蹴可幾，也並非今天茶敘就能夠完成，但我們總要為了“國家”、社會和人民邁出第一步，不妨我們也把今天的茶敘當作是跨出的第一步。



賴清德在“總統府”邀五院院長茶敘，一走進會場就熱絡地與五院院長握手，韓國瑜也熱情回應，當賴清德致辭時，韓國瑜也認真聆聽，並簡單寫下重點。賴清德也與眾人一同向台灣民眾祝賀，新春愉快、馬年行大運。最後，賴清德特別轉向韓國瑜，向韓國瑜祝賀新年快樂，兩人互動熱絡。



賴清德上午邀請五院院長茶敘，蕭美琴、“總統府”秘書長潘孟安陪同，“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜、“司法院”代理院長謝銘洋、“考試院長”周弘憲、“監察院”代理院長李鴻鈞也都出席。



賴清德表示，今天是大年初七，也是年假後第一天上班，他特別邀請五院院長來到“總統府”茶敘，五院院長也應約而來，這是歷史上的第一次，他向五院院長表達最熱烈的歡迎。今天因為是茶敘，所以沒有設定議題，但既然是茶敘，也必然是茶聲、笑聲、談話聲，聲聲入耳。



賴清德說，雖然只是茶敘，但因他是“總統”，肩負著推動“國家”進步的使命，五院院長也各有所掌，對“國家”也都有責任，所以今天的茶敘也必然是家事、國事、天下事，事事關心。



賴清德笑說，他很感謝韓國瑜，人還沒有到，聲音已經先到了。用一個“化”字來點出今天茶敘的方向，希望朝野大事化小、小事化無、讓“國家”逢凶化吉。



賴清德指出，記得去年韓國瑜率朝野黨團代表前往美國，祝賀美國總統特朗普就職時，他也在“總統府”為韓國瑜等人餞行，他特別提到，在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。但非常可惜，去年的確錯過了許多機會，在新的一年開始，我們把握這個契機，特別是台灣面臨內外諸多挑戰。



賴清德認為，我們必然是要朝向化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為“國家”大利、化干戈為玉帛。他今天也有準備核桃糕，未來朝野可以和諧，也準備了金桔茶請大家喝，希望我們的“國家”能夠大吉大利，社會能夠吉利圓滿，台灣民眾在馬年可以馬上大吉。